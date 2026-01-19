Čo stálo za streľbou v Česku? Polícia hovorí o motíve strelca
- DNES - 14:00
- Praha/Chřibská
Pondelkový útok strelca na mestskom úrade v Chřibskej v Úsťanskom kraji nebol podľa polície motivovaný politicky ani nábožensky a vylúčili aj teroristické či extrémistické pozadie udalosti.
Pravdepodobne išlo o vyústenie vzťahových problémov. Na brífingu to uviedol český policajný prezident Martin Vondrášek a riaditeľ polície v Úsťanskom kraji Zbyněk Dvořák, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Polícia podľa Vondráška dostala o streľbe dve oznámenia krátko pred 10.00 h a následne pribúdali ďalšie. Policajti boli na mieste za niekoľko minút, útočník bol eliminovaný o 10:21 h. Podľa Vondráška sa zabil sám. „Útočník strieľal aj na policajtov, tí išli do akcie bez váhania a streľbu opätovali. Útočník nebol držiteľom zbrojného preukazu, mal pri sebe niekoľko nelegálne držaných zbraní,“ uviedol policajný prezident.
Krajský policajný riaditeľ Dvořák upresnil, že išlo o tri zbrane - krátke aj dlhé. Potvrdil, že medzi zranenými je tiež starosta mesta Jan Machač. „Zločin nebol motivovaný politicky ani nábožensky. Nejde o žiadny teroristický útok, motívom sú pravdepodobne vzťahové problémy, ktoré vyústili do takéhoto fatálneho zločinu,“ uviedol Dvořák.
Na mieste bol aj minister vnútra Lubomír Metnar, ktorý uviedol, že zo šiestich zranených sú traja civilní občania, ktorí sú v nemocnici, a ďalší zranení sú traja policajti. Dodal, že tí sú mimo ohrozenia života a majú skôr ľahké zranenia. Policajtom sa poďakoval za nasadenie. „Na mieste odviedli kvalitnú prácu, zabránili ďalším tragickým následkom,“ dodal minister s tým, že išlo o bezprecedentné narušenie verejného poriadku a bezpečnosti v ČR.
