Sociálna sieť chystá zmenu: Toto budú kontrolovať roboty
- DNES - 11:56
- Brusel
Sociálna sieť TikTok zavádza kontrolu pomocou umelej inteligencie. Ktorých používateľov sa dotkne a ako bude fungovať?
Sociálna sieť TikTok reaguje na spoločenský dopyt po regulácii prístupu detí k jej obsahu. Ako informovala na svojom blogu, používateľské účty v rámci Európy začne kontrolovať umelá inteligencia (AI). Tá navrhne odstrániť všetky účty, ktoré patria používateľom mladším ako 13 rokov.
AI nástroje by takto mali kontrolovať európske účty na základe informácií uvedených v profile a príspevkov, ktoré zverejňujú. Podozrivý účet následne skontroluje administrátor, ktorý rozhodne o jeho odstránení alebo ponechaní na sociálnej sieti.
„V TikToku dozeráme na to, aby našu platformu nepoužívali deti mladšie ako 13 rokov,“ uviedla sociálna sieť. Zároveň poznamenala, že mesačne takýmto spôsobom odstráni približne 6 miliónov účtov detí do 13 rokov.
Čo robiť, ak vám zmažú účet?
Foto: ULFA NUR'AULIA/Shutterstock.com
TikTok v blogu priznáva, že napriek viacerým kontrolným krokom jeho systém určovania veku používateľov nie je bezchybný. V prípade, že určí na odstránenie účet staršieho používateľa, ten má možnosť sa odvolať.
Pri odvolaní je potrebné, aby používateľ poskytol sociálnej sieti kópiu jedného z týchto dokladov:
- fotografiu tváre
- platnú kreditnú kartu
- platný občiansky preukaz
„Povinnosť chrániť našu komunitu, a najmä tínedžerov, berieme nesmierne vážne. Je to naša najdôležitejšia práca, a na ochranu našej komunity budeme prijímať aj ďalšie inovácie,“ dodal TikTok.
V Austrálii hovoria o „víťazstve“
Obmedzenie TikToku v Európe prichádza po tom, ako podobné pravidlo pre všetky sociálne siete zaviedla Austrália. Ako píše denník Al Jazeera, tamojšia vláda od decembra zakázala prístup na sociálne siete tínedžerom mladším ako 16 rokov.
„Prinútili sme k tomu každého, kto tvrdil, že sa to nedá, vrátane najsilnejších a najbohatších spoločností na svete a ich priaznivcov,“ uviedla austrálska ministerka komunikácií Anika Wellsová. „Austrálski rodičia dnes vedia, že ich deťom sme vrátili detstvo,“ dodala.
Podobne ako TikTok v Európe, aj austrálska vláda pristúpila k opatreniu po množiacich sa obavách z vplyvu sociálnych sietí na psychiku detí. Od zavedenia opatrenia zmazali už takmer 5 miliónov účtov.
Čo bude s USA?
Foto: TASR/AP/Alex Brandon
Problému s čínskou sociálnou sieťou TikTok čelia aj Spojené štáty. V januári 2025 bola aplikácia na ich území dočasne zablokovaná, no Donald Trump ako znovuzvolený prezident sa neskôr zaslúžil o obnovenie jej chodu.
Ako informoval portál BBC, aktuálne sa hovorí o predaji TikToku americkému investorovi, no ďalšie okolnosti zatiaľ nie sú známe. „Len tak postávame a čakáme, čo sa stane,“ uviedol jeden zo záujemcov o kúpu Frank McCourt. O ďalšom osude TikToku v USA by sa malo rozhodnúť do piatka 23. januára.
Ako sa rozprávať s narcistom? Terapeutka odporúča metódu BIFF
Ako funguje metóda BIFF a ako sa dá uplatniť vo vzťahu s osobou s narcistickou poruchou osobnosti?
Používate ChatGPT? Pripravte sa na ráznu zmenu
Spoločnosť OpenAI hovorí o posilňovaní bezpečnosti tínedžerov pri používaní jej nástroja ChatGPT. Ktorých používateľov sa dotknú zmeny?
Kam umiestniť kŕmidlo pre vtáky? Väčšina z nás to robí zle
Ako umiestniť kŕmidlo tak, aby prilákalo čo najviac vtáctva? Vyhnite sa týmto miestam, radí odborník.
Ako ušetriť na kúrení: Poznáte trik so sviečkou?
Ako neprerobiť počas vykurovacej sezóny? Trik so sviečkou vám pomôže ušetriť na kúrení.