Rezort vnútra odmieta kritiku obstarávania hasičských cisterien
Ministerstvo vnútra odmieta kritiku obstarávania hasičských cisterien.
Tvrdenia niektorých opozičných politikov nazvalo účelovým pokusom diskreditovať modernizáciu Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). V reakcii na výhrady poslankyne Národnej rady SR Andrey Turčanovej to pre TASR uviedol hovorca rezortu Matej Neumann.
„V prípade vozidiel CAS 30 4x4 bola požiadavka na minimálny objem nádrže 4300 litrov stanovená na základe zásahov v oblastiach bez dostupného vodného zdroja. Súťažné podklady neurčovali presný objem nádrže, ale minimálnu hodnotu, pričom obstarávateľ bol povinný akceptovať akýkoľvek vyšší objem, pokiaľ nebola prekročená celková prípustná hmotnosť vozidla,“ uviedol Neumann.
Ako doplnil, na postupnú obmenu cisternových automobilových striekačiek bola spracovaná, schválená a zverejnená štúdia uskutočniteľnosti. V súčasnosti nasadzované striekačky CAS 30 - Iveco Trakker majú približne 16 rokov a sú na hranici životnosti.
Podľa rezortu nesedí ani kritika poslankyňou kritizovaných atypických kabín. Požiadavky na kapacitu kabíny reflektujú efektivitu zásahovej činnosti. „Nádrže ani kabíny sa pri hasičských vozidlách nevyrábajú ako štandardizované skladové položky, ale vždy podľa požiadaviek zákazníka. Verejného obstarávania sa zúčastnili traja uchádzači a jediným hodnotiacim kritériom bola najnižšia cena,“ vyhlásilo ministerstvo.
Opozičné KDH v piatok (16. 1.) kritizovalo verejné obstarávanie nových hasičských áut. Tvrdilo, že štátne peniaze boli vynaložené neefektívne a netransparentne. Turčanová spomenula napríklad 4300-litrovú nádrž vody či konfiguráciu kabíny 1+3. Tieto prvky áut podľa nej neumožňujú, aby sa do súťaže prihlásili niektorí výrobcovia, pretože sa im to neoplatí.
Nákup niektorých hasičských áut minulý týždeň kritizovali aj predstavitelia SaS a Hnutia Slovensko. Závažné otázniky sa podľa Hnutia Slovensko týkajú pôvodu a technických parametrov vozidiel. Vyhlásili, že po preverení VIN čísel zistili, že môže ísť o staršie vozidlá. Hnutie sa tiež pýta, prečo zatiaľ neboli dodané všetky sľúbené vozidlá. SaS avizovala iniciovanie poslaneckého prieskumu na ministerstve vnútra.
Po tlačovej konferencii Hnutia Slovensko novinárom vysvetlil okolnosti nákupu áut prezident HaZZ Adrián Mifkovič. Vozidlá podľa neho spĺňajú objednané parametre. Autá sú podľa jeho slov postupne dodávané a prebiehajú aj školenia. Deklaroval, že bude dodaných všetkých 80 vozidiel. Zmluva platí podľa neho do konca júna.
Ohradila sa aj spoločnosť Scania, ktorá pre niektoré vozidlá dodala podvozky. Vyjadrenia niektorých politikov nazvala zavádzajúcimi a klamlivými. Odmietla aj manipuláciu s VIN číslami.
Opozícia hovorí o probléme s nákupom hasičských áut už od septembra 2024. Ministerstvo vnútra celú dobu odmieta kritiku, víťazná spoločnosť podľa neho splnila všetky požiadavky. V apríli 2025 tiež rezort informoval, že Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil súlad so zákonom v prípade nákupu hasičských vozidiel.
