Trump pozval Putina do Rady mieru pre Gazu
- DNES - 13:13
- Moskva
Americký prezident Donald Trump pozval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby sa pripojil k výboru tzv. Rady mieru pre Gazu, ktorej cieľom je dohliadať na správu a rekonštrukciu v Pásme Gazy, uviedol v pondelok Kremeľ. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS.
„Prezident Putin skutočne dostal prostredníctvom diplomatických kanálov tiež návrh, aby sa stal členom Rady mieru. V súčasnosti skúmame všetky detaily tohto návrhu,“ vyhlásil podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. “Veríme, že po kontaktoch s americkou stranou objasníme všetky nuansy,“ dodal hovorca. Peskov ale nepriblížil, aký postoj by k návrhu mohol prezident zaujať. Putin však už v minulosti ocenil Trumpove snahy o vyriešenie konfliktov.
„Naozaj toho (Trump) robí veľa, aby vyriešil zložité krízy, ktoré trvali celé roky či dokonca desaťročia,“ povedal Putin ešte vlani v októbri. V súvislosti so situáciou na Blízkom východe ruská hlava štátu tiež zdôraznila, že „pokiaľ by sa podarilo dosiahnuť všetko, o čo sa Donald usiloval... pôjde o historický moment“.
Ruská invázia na Ukrajinu a vojna v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas narušili dobré vzťahy Moskvy a Izraela, kde žije veľká komunita ľudí ruského pôvodu, pripomína AFP. Kremeľ opakovane kritizoval ofenzívu Izraela po útoku hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 a vyzýval na zdržanlivosť.
Trump pozval 60 krajín, aby sa pridali k Rade mieru, no stále členstvo podmienil platbou vo výške jednej miliardy dolárov, zatiaľ čo on sám by v nej mal doživotné predsedníctvo. Rada je súčasťou Trumpovho mierového plánu, s ktorým súhlasili Izrael aj palestínski militanti z hnutia Hamas. V Pásme Gazy platí od 10. októbra 2025 prímerie a vznik rady je súčasťou implementácie jeho druhej fázy.
Pozývacie listy dostali už napríklad aj maďarský premiér Viktor Orbán, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí, jordánsky kráľ Abdalláh II. či kazašský prezident Kasym Žomart-Tokajev.
