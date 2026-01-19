Kremeľ: Ak Trump zaberie Grónsko, zapíše sa do dejín
- DNES - 12:20
- Moskva
Je ťažké nesúhlasiť s expertmi, ktorí hovoria, že ak americký prezident Donald Trump prevezme kontrolu nad Grónskom, zapíše sa do dejín Spojených štátov i celého sveta. Uviedol to v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
„Medzinárodní experti sa domnievajú, že vyriešením otázky pripojenia Grónska (k USA) sa Trump určite zapíše do dejín. A to nielen do dejín Spojených štátov, ale aj do svetových dejín,“ vyhlásil Peskov.
Hovorca Kremľa tvrdí, že to konštatuje ako fakt bez pozitívneho alebo negatívneho hodnotenia. „Tu je možno vhodné odhliadnuť od toho, či je to dobré alebo zlé, či to bude v súlade s parametrami medzinárodného práva alebo nie,“ zhodnotil Peskov.
Reagoval na opakované vyhlásenia amerického prezidenta, že potrebuje Grónsko získať „v záujme národnej bezpečnosti“. Ak sa to nestane, získa ho Rusko alebo Čína. Na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil ani použitie vojenskej sily.
Pri novinárskej otázke na Trumpove vyhlásenia ohľadom údajnej ruskej hrozby Peskov uviedol, že zo strany amerického prezidenta v poslednej dobe zaznelo mnoho „znepokojivých informácií“, ale Kremeľ ich nechce komentovať.
Rusko minulý týždeň označilo za neakceptovateľné tvrdenia Západu, že spoločne s Čínou ohrozujú Grónsko. Súčasné spory medzi Európou a USA o budúcnosti tohto dánskeho autonómneho územia podľa hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Marije Zacharovovej poukazujú na dvojité štandardy západných mocností.
