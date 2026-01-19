SaS chce petíciou „proti mafii“ docieliť prerokovanie jej návrhu v parlamente
Opozičná SaS spúšťa petíciu, ktorou žiada parlament prerokovať jej súbor návrhov o posilnení právneho štátu.
Predstavitelia strany o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii. Petíciu nazvali Deklarácia Slovákov boja proti mafii. Návrh už predložili do Národnej rady SR, no keďže podľa šéfa SaS Branislava Gröhlinga koalícia návrh „zmetie zo stola“, chcú dosiahnuť jej opätovné prerokovanie touto formou.
Svoj návrh nazvala SaS tzv. lex proti mafii. „Tento návrh predstavuje súbor opatrení, ktorých cieľom je posilniť právny štát, chrániť nezávislosť vyšetrovania a zabrániť prenikaniu organizovaného zločinu, korupčných sietí a ich politického krytia do verejnej moci,“ uviedla strana v petičnom hárku. „Uvidíte nás po celom Slovensku, kde budeme zbierať podpisy pod túto petíciu. (...) Ak získame 100.000 podpisov, doručíme ich do Národnej rady, kde bude musieť Národná rada opätovne prerokovať tento návrh zákona,“ vyhlásil v pondelok Gröhling.
Petíciou žiadajú, aby parlament schválil balík opatrení z dielne SaS, ktorým chcú obnoviť pôvodný režim hodnotenia výpovedí spolupracujúcich obvinených pred schválením novely Trestného poriadku. SaS navrhuje aj „zásadné“ obmedzenie okruhu rozhodnutí, ktoré môže generálny prokurátor preskúmať podľa paragrafu 363 Trestného poriadku. Žiadajú tiež znovuzriadenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry a ich „zákonné zakotvenie ako overených a účinných inštitúcií na boj proti organizovanému zločinu a korupcii“. Okrem iného v novele SaS navrhuje aj sprísnenie podmienok pre výkon verejných funkcií pre osoby odsúdené za korupčné trestné činy vrátane šesťročného obdobia po zahladení trestu, počas ktorého nemôžu kandidovať ani vykonávať funkciu člena vlády či štátneho tajomníka.
Návrh legislatívy z dielne SaS už je predložený v parlamente. Poslanci by ho mali štandardne prerokovať na najbližšej riadnej schôdzi.
