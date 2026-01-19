  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 19.1.2026Meniny má Drahomíra, Mário
-3°Bratislava

Starmer: Trumpove clá sú nesprávne, obchodná vojna nie je v nikoho záujme

  • DNES - 11:56
  • Londýn
Starmer: Trumpove clá sú nesprávne, obchodná vojna nie je v nikoho záujme

Britský premiér Keir Starmer v pondelok uviedol, že hrozba prezidenta USA Donalda Trumpa v podobe uvalenia ciel na európskych spojencov v súvislosti s ich podporou Grónska je nesprávna a obchodná vojna nie je v nikoho záujme. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a televízie BBC.

Použitie ciel proti spojencom je úplne nesprávne,“ povedal Starmer na tlačovej konferencii po tom, ako Trump pohrozil uvalením ciel na Veľkú Britániu, Dánsko – ktorého súčasťou je autonómne Grónsko – a ďalších šesť európskych krajín, pokiaľ mu budú brániť v prevzatí ostrova v Arktíde.

Aliancie pretrvávajú, lebo sú postavené na rešpekte a partnerstve, nie na nátlaku,“ povedal Starmer a dodal, že v nedeľnom telefonáte vyzval Trumpa, aby našiel riešenie „zakotvené v partnerstve, faktoch a vzájomnom rešpekte“.

Britský premiér tiež naznačil, že Británia zatiaľ neuvažuje o odvetných clách. „K tomu sme zatiaľ nedospeli. Moja priorita je zabezpečiť, aby sme sa k tomu nedostali,“ povedal.

Starmer uviedol, že Británia podporuje „základné právo“ Grónska a Dánska rozhodovať o budúcnosti arktického ostrova. Nemyslí si, že Trump podnikne vojenské kroky v Grónsku. Spor by sa mal podľa neho vyriešiť prostredníctvom „pokojnej diskusie medzi spojencami“.

Na novinársku otázku, či by sa mala uskutočniť štátna návšteva britského kráľa Karola III. v USA v apríli, Starmer povedal, že je dôležité „mať so Spojenými štátmi dobrý vzťah“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump pozval Putina do Rady mieru pre Gazu

Trump pozval Putina do Rady mieru pre Gazu

DNES - 13:13Zahraničné

Americký prezident Donald Trump pozval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby sa pripojil k výboru tzv. Rady mieru pre Gazu, ktorej cieľom je dohliadať na správu a rekonštrukciu v Pásme Gazy.

Analytik: EÚ by mala reagovať jednotne a odmietnuť nátlak Trumpa

Analytik: EÚ by mala reagovať jednotne a odmietnuť nátlak Trumpa

DNES - 12:31Zahraničné

Európska únia by mala na hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúce sa Grónska reagovať jednotne a zrozumiteľne, uviedol analytik Martin Vokálek.

Kremeľ: Ak Trump zaberie Grónsko, zapíše sa do dejín

Kremeľ: Ak Trump zaberie Grónsko, zapíše sa do dejín

DNES - 12:20Zahraničné

Je ťažké nesúhlasiť s expertmi, ktorí hovoria, že ak americký prezident Donald Trump prevezme kontrolu nad Grónskom, zapíše sa do dejín Spojených štátov i celého sveta, uviedol Dmitrij Peskov.

Nemecký Bundeswehr sa stiahol z Grónska

Nemecký Bundeswehr sa stiahol z Grónska

DNES - 11:44Zahraničné

Prieskumná jednotka nemeckých ozbrojených síl sa stiahla z Grónska.

Vosveteit.sk
Mimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaníMimozemská inteligencia môže existovať, no možno ju nikdy nespoznáme. Vedci upozorňujú na zásadnú chybu v našom uvažovaní
Tieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujúTieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujú
Dáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslíDáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslí
Ako vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedciAko vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedci
10 funkcií v Google Mapách, ktoré by mal poznať každý: Vďaka nim budeš appku ovládať ako expert10 funkcií v Google Mapách, ktoré by mal poznať každý: Vďaka nim budeš appku ovládať ako expert
Najdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiachNajdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiach
Je lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybuJe lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybu
Výskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo SlnkaVýskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo Slnka
Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešenímČas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP