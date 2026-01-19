Starmer: Trumpove clá sú nesprávne, obchodná vojna nie je v nikoho záujme
- DNES - 11:56
- Londýn
Britský premiér Keir Starmer v pondelok uviedol, že hrozba prezidenta USA Donalda Trumpa v podobe uvalenia ciel na európskych spojencov v súvislosti s ich podporou Grónska je nesprávna a obchodná vojna nie je v nikoho záujme. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP, AFP a televízie BBC.
„Použitie ciel proti spojencom je úplne nesprávne,“ povedal Starmer na tlačovej konferencii po tom, ako Trump pohrozil uvalením ciel na Veľkú Britániu, Dánsko – ktorého súčasťou je autonómne Grónsko – a ďalších šesť európskych krajín, pokiaľ mu budú brániť v prevzatí ostrova v Arktíde.
„Aliancie pretrvávajú, lebo sú postavené na rešpekte a partnerstve, nie na nátlaku,“ povedal Starmer a dodal, že v nedeľnom telefonáte vyzval Trumpa, aby našiel riešenie „zakotvené v partnerstve, faktoch a vzájomnom rešpekte“.
Britský premiér tiež naznačil, že Británia zatiaľ neuvažuje o odvetných clách. „K tomu sme zatiaľ nedospeli. Moja priorita je zabezpečiť, aby sme sa k tomu nedostali,“ povedal.
Starmer uviedol, že Británia podporuje „základné právo“ Grónska a Dánska rozhodovať o budúcnosti arktického ostrova. Nemyslí si, že Trump podnikne vojenské kroky v Grónsku. Spor by sa mal podľa neho vyriešiť prostredníctvom „pokojnej diskusie medzi spojencami“.
Na novinársku otázku, či by sa mala uskutočniť štátna návšteva britského kráľa Karola III. v USA v apríli, Starmer povedal, že je dôležité „mať so Spojenými štátmi dobrý vzťah“.
Trump pozval Putina do Rady mieru pre Gazu
Americký prezident Donald Trump pozval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby sa pripojil k výboru tzv. Rady mieru pre Gazu, ktorej cieľom je dohliadať na správu a rekonštrukciu v Pásme Gazy.
Analytik: EÚ by mala reagovať jednotne a odmietnuť nátlak Trumpa
Európska únia by mala na hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúce sa Grónska reagovať jednotne a zrozumiteľne, uviedol analytik Martin Vokálek.
Kremeľ: Ak Trump zaberie Grónsko, zapíše sa do dejín
Je ťažké nesúhlasiť s expertmi, ktorí hovoria, že ak americký prezident Donald Trump prevezme kontrolu nad Grónskom, zapíše sa do dejín Spojených štátov i celého sveta, uviedol Dmitrij Peskov.
Nemecký Bundeswehr sa stiahol z Grónska
Prieskumná jednotka nemeckých ozbrojených síl sa stiahla z Grónska.