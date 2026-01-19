KDH: Práca je drahá, ľuďom ostáva menej a nezamestnanosť rastie
- DNES - 11:55
- Bratislava
Poslanec KDH Jozef Hajko kritizoval tretí konsolidačný balík vlády.
Práca na Slovensku je drahá, ľuďom však ostáva v čistom menej a nezamestnanosť rastie. Na tlačovej konferencii to v pondelok uviedol opozičný poslanec parlamentu Jozef Hajko (KDH), ktorý kritizoval tretí konsolidačný balík vlády. Zdôraznil, že Slovensko patrí medzi štáty s vysokým daňovým a odvodovým zaťažením v rámci Európskej únie (EÚ), pričom vláda ho podľa neho v posledných rokoch zvyšuje.
„Náklady zamestnávateľov tým pádom rastú a spôsobuje to, že tieto náklady sú také vysoké, že odrádzajú firmy od toho, aby na Slovensku investovali,“ povedal Hajko. Poukázal na rozdiel medzi nákladmi práce a tým, koľko ľuďom zostáva z výplat. Podľa neho napriek tomu, že hodinové náklady zamestnávateľov sú vysoké, tak ľuďom ostane v peňaženkách oveľa menej ako v iných štátoch.
Poslanec zároveň hovoril o zmenách správania firiem. Pripomenul, že podľa aktuálneho prieskumu plánuje tento rok prepúšťať 29 % firiem. Poukázal aj na rast miery nezamestnanosti, pričom sa zároveň znižuje i zamestnanosť, a to aj napriek tomu, že na Slovensku podľa jeho vyjadrenia pracuje približne 140.000 ľudí zo zahraničia.
Za znepokojujúce označil aj zhoršovanie investičnej atraktivity Slovenska. Pripomenul prieskum Nemeckej obchodnej komory, podľa ktorého v roku 2021 deklarovalo ochotu znovu investovať na Slovensku viac ako 80 % firiem, kým minulý rok to podľa neho bolo približne 60 %. Poznamenal, že keď „firmy utekajú, uteká zamestnanosť“.
KDH predstavilo návrhy riešení. Hajko poukázal na potrebu „daňového reštartu“ a návratu k jednotnej (rovnej) dani. Súčasťou opatrení majú byť podľa Hajka zrušenie transakčnej dane a zmeny v odvodoch s cieľom znížiť hodinovú cenu práce. Vyzdvihol podporu investícií cez zvýhodnenie reinvestovania zisku a dostupného bývania pre mladé rodiny. KDH podľa neho bude naďalej upozorňovať na kroky vlády a predkladať vlastné riešenia.
KDH nerozumie, prečo k podpisu dohody s USA prišlo až teraz
Opozičné hnutie KDH nerozumie, prečo k podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky prišlo až teraz.
Andrej Danko: Zmena rokovacieho poriadku NRSR sa má prebrať v úvode schôdze
Národná rada (NR) SR by mala úpravu rokovacieho poriadku parlamentu prebrať v úvode najbližšej schôdze, ktorá sa má začať 27. januára.
Danko mieni, že o atómových elektrárňach sa má rokovať i s inými štátmi
Líder koaličnej SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko si myslí, že o téme výstavby nového jadrového bloku na Slovensku by sa malo rokovať aj s inými štátmi ako USA.
EÚ zrejme zastaví schvaľovanie obchodnej dohody s USA
Európska únia zrejme zastaví schvaľovanie obchodnej dohody s USA.