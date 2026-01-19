Nemecký Bundeswehr sa stiahol z Grónska
- DNES - 11:44
- Berlín/Nuuk
Prieskumná jednotka nemeckých ozbrojených síl (Bundeswehr) sa stiahla z Grónska.
Pätnásť vojakov opustilo tento arktický ostrov civilným lietadlom smerujúcim do Kodane, oznámil v nedeľu pre agentúru DPA hovorca operačného velenia, informuje TASR. Stalo sa tak potom, keď prezident Spojených štátov Donald Trump v sobotu vyhlásil, že na osem európskych krajín, ktoré vyslali svojich vojakov do Grónska, uvalí nové clá.
Nemeckí vojaci dorazili do Nuuku, hlavného mesta Grónska, len v piatok večer (16.1.) s úlohou posúdiť možnosti vojenských cvičení na ostrove, pričom jej príchod sa o jeden deň oneskoril.
Pôvodne sa predpokladalo, že ich nasadenie bude trvať tri dni, avšak v sobotu večer sa objavili informácie, že dĺžku misie nie je možné určiť. Hovorca operačného velenia napokon uviedol, že skupina svoju prieskumnú misiu dokončila s tým, že „jej výsledky budú vyhodnotené v najbližších dňoch,“ cituje DPA hovorcu.
Americký prezident Donald Trump podrobil ostrej kritike vyslanie vojakov niektorých členských štátov NATO do Grónska. Na svojej sociálnej sieti Truth Social v sobotu oznámil, že od 1. februára zavedie desaťpercentné clo na tovar z Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska, Nemecka, Nórska, Spojeného kráľovstva a Švédska.
Clo sa má od 1. júna zvýši na 25 percent a platiť by malo až dovtedy, pokiaľ sa Spojeným štátom nepodarí získať tento strategicky významný a na nerastné suroviny bohatý ostrov. Trump zdôvodňuje svoje kroky bezpečnostnými otázkami kvôli údajnej hrozbe Čína a Ruska v tejto oblasti.
