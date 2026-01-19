  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 19.1.2026Meniny má Drahomíra, Mário
-3°Bratislava

Pri streľbe v Česku zahynula jedna žena

  • DNES - 11:35
  • Praha
Pri streľbe v Česku zahynula jedna žena

Z miesta hlásia zranených, jedným z nich je policajt.

Na mestskom úrade v meste Chřibská v Úsťanskom kraji sa v pondelok strieľalo. Útočník tam podľa českej polície zabil jednu osobu a štyri ďalšie zranil, jedným zo zranených je policajt. Polícia to uviedla na sociálnej sieti X s tým, že strelec bol eliminovaný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Podľa predbežných informácií je bilancia útoku nasledujúca: jedna smrteľne zranená osoba, tri zranené osoby a jeden zranený policajt,“ oznámila polícia. O niekoľko minút dodala, že zomrelá osoba je žena a mŕtvy je aj strelec.

Krátko pred 10.30 h informovala o tom, že z dôvodu nahlásenej streľby z Mestského úradu v Chřibskej tam mieria všetky jej dostupné sily a prostriedky vrátane takzvaných prvosledových hliadok, zásahovej jednotky, špeciálnej poriadkovej jednotky, dopravných policajtov aj kriminalistov. Ľudí upozornila, aby sa miestu vyhli. V tejto chvíli však už podľa polície nebezpečenstvo nehrozí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nemecký Bundeswehr sa stiahol z Grónska

Nemecký Bundeswehr sa stiahol z Grónska

DNES - 11:44Zahraničné

Prieskumná jednotka nemeckých ozbrojených síl sa stiahla z Grónska.

Meloniová tlmočila Trumpovi nesúhlas s clami za Grónsko

Meloniová tlmočila Trumpovi nesúhlas s clami za Grónsko

DNES - 11:10Zahraničné

Giorgia Meloniová podľa svojho najnovšieho vyhlásenia tlmočila prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi svoj nesúhlas so zavedením nových ciel voči európskym krajinám, ktoré sa postavili na stranu Grónska.

Klingbeil: Európa pripravuje protiopatrenia voči USA

Klingbeil: Európa pripravuje protiopatrenia voči USA

DNES - 11:04Zahraničné

Európa sa nenechá zastrašiť a pripravuje protiopatrenia voči Spojeným štátom, vyhlásil v pondelok nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil.

Trump premiérovi Nórska: Nedali ste mi nobelovku, už nemusím myslieť len na mier

Trump premiérovi Nórska: Nedali ste mi nobelovku, už nemusím myslieť len na mier

DNES - 10:40Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v liste nórskemu premiérovi Jonasovi Gahrovi Störemu napísal, že „už necíti povinnosť myslieť výlučne na mier“, pretože Nórsko mu neudelilo Nobelovu cenu za mier.

Vosveteit.sk
Tieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujúTieto aplikácie si milióny ľudí sťahujú do telefónov. Sľubujú rýchlejší mobil, no v skutočnosti ho často spomaľujú
Dáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslíDáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslí
Ako vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedciAko vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedci
10 funkcií v Google Mapách, ktoré by mal poznať každý: Vďaka nim budeš appku ovládať ako expert10 funkcií v Google Mapách, ktoré by mal poznať každý: Vďaka nim budeš appku ovládať ako expert
Najdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiachNajdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiach
Je lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybuJe lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybu
Výskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo SlnkaVýskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo Slnka
Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešenímČas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
Vedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárovVedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP