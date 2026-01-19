Pri streľbe v Česku zahynula jedna žena
- DNES - 11:35
- Praha
Z miesta hlásia zranených, jedným z nich je policajt.
Na mestskom úrade v meste Chřibská v Úsťanskom kraji sa v pondelok strieľalo. Útočník tam podľa českej polície zabil jednu osobu a štyri ďalšie zranil, jedným zo zranených je policajt. Polícia to uviedla na sociálnej sieti X s tým, že strelec bol eliminovaný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Podľa predbežných informácií je bilancia útoku nasledujúca: jedna smrteľne zranená osoba, tri zranené osoby a jeden zranený policajt,“ oznámila polícia. O niekoľko minút dodala, že zomrelá osoba je žena a mŕtvy je aj strelec.
Krátko pred 10.30 h informovala o tom, že z dôvodu nahlásenej streľby z Mestského úradu v Chřibskej tam mieria všetky jej dostupné sily a prostriedky vrátane takzvaných prvosledových hliadok, zásahovej jednotky, špeciálnej poriadkovej jednotky, dopravných policajtov aj kriminalistov. Ľudí upozornila, aby sa miestu vyhli. V tejto chvíli však už podľa polície nebezpečenstvo nehrozí.
