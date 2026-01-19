  • Články
Pondelok, 19.1.2026
Bratislava

Klingbeil: Európa pripravuje protiopatrenia voči USA

  • DNES - 11:04
  • Berlín
Klingbeil: Európa pripravuje protiopatrenia voči USA

Európa sa nenechá zastrašiť a pripravuje protiopatrenia voči Spojeným štátom, vyhlásil v pondelok nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil.

Americký prezident Donald Trump cez víkend pohrozil zavedením ciel proti viacerým krajinám pre ich nesúhlas so zámerom Washingtonu získať kontrolu nad Grónskom, informuje TASR.

Nenecháme sa zastrašiť – ani clami, ani slovami, ani hrozbami. Musíme byť jasní, pokojní, ale jasní,“ zdôraznil Klingbeil. Európa je podľa jeho slov „vydieraná“.

V súčasnosti veľmi úzko koordinujeme postup s našimi európskymi partnermi. A na túto hrozbu... príde európska odpoveď,“ dodal podľa agentúry DPA.

Trump v sobotu pohrozil, že na osem európskych krajín – Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Holandsko a Fínsko – uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo. Bude platiť do vyriešenia otázky získania Grónska Spojenými štátmi. Od 1. júna by sa podľa neho clo mohlo zvýšiť až na 25 percent.

Lídri Európskej únie sa majú v najbližších dňoch zísť na mimoriadnom summite v Bruseli, kde budú rokovať o možnostiach reakcie na Trumpove hrozby. Stretnutie je predbežne naplánované na štvrtok, hoci termín zatiaľ nie je definitívne potvrdený, uviedol pre TASR diplomatický zdroj.

Podľa agentúry Reuters EÚ zvažuje dve hlavné možnosti. Prvou sú odvetné clá na dovoz z USA v hodnote približne 93 miliárd eur. Boli plánované už minulý rok, no odložené po dosiahnutí obchodnej dohody medzi EÚ a USA.

Druhou možnosťou je aktivácia takzvaného nástroja proti (ekonomickému) nátlaku (ACI), ktorý EÚ doteraz nepoužila. Tento mechanizmus umožňuje prijať protiopatrenia v prípade ekonomického tlaku s cieľom vynútiť politické rozhodnutia. Na jeho využitie vyzvalo Francúzsko. Stanica Euronews upozorňuje, že nástroj pôsobí na papieri účinne, ale v praxi zatiaľ nebol overený.

V nedeľu večer sa v Bruseli uskutočnilo viac než trojhodinové rokovanie veľvyslancov členských štátov EÚ, na ktorom predstavili svoje postoje k možnej reakcii. Skončilo sa bez konkrétneho záväzku k niektorej z možností, napísal magazín Politico. Podľa zdroja agentúry Reuters má balík odvetných ciel medzi členskými štátmi väčšiu podporu než použitie nástroja ACI.

Zdroj: Info.sk, TASR
