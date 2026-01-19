  • Články
Kamión sa prevrátil na auto, polícia hlási obmedzenie premávky

  • DNES - 10:57
  • Prievidza
Kamión sa prevrátil na auto, polícia hlási obmedzenie premávky

Pri nehode kamión spadol na osobné auto.

Polícia zasahuje pri dopravnej nehode na križovatke Nedožerská cesta a Puškinova v Prievidzi. Informovala o tom Polícia SR na Facebooku s tým, že na mieste je dopravné obmedzenie.

Kamión sa prevrátil na auto

Na mieste sa mal prevrátiť kamión, pričom spadol rovno na osobné auto. Nehoda si nevyžiadala žiadne zranenia.

"Daný úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu," uviedla polícia s tým, že okolnosti nehody vyšetruje.

Foto: facebook.com/policiaslovakia

"Odklon dopravy je hliadkami polície, hlavne pre nákladné vozidlá cez sídlisko Zápotocký, osobné vozidlá dopravnú nehodu obídu vedľajšími ulicami," priblížila polícia.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/policiaslovakia
