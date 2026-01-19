Kamión sa prevrátil na auto, polícia hlási obmedzenie premávky
Pri nehode kamión spadol na osobné auto.
Polícia zasahuje pri dopravnej nehode na križovatke Nedožerská cesta a Puškinova v Prievidzi. Informovala o tom Polícia SR na Facebooku s tým, že na mieste je dopravné obmedzenie.
Kamión sa prevrátil na auto
Na mieste sa mal prevrátiť kamión, pričom spadol rovno na osobné auto. Nehoda si nevyžiadala žiadne zranenia.
"Daný úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu," uviedla polícia s tým, že okolnosti nehody vyšetruje.
Foto: facebook.com/policiaslovakia
"Odklon dopravy je hliadkami polície, hlavne pre nákladné vozidlá cez sídlisko Zápotocký, osobné vozidlá dopravnú nehodu obídu vedľajšími ulicami," priblížila polícia.
Polícia vyšetruje požiar bytu, ľudí evakuovali
K požiaru malo dôjsť v dôsledku neodbornej manipulácie s ohňom.
Nehoda osobného auta: Na miesto privolali vrtuľník
Cesta zostala po nehode uzatvorená.
Blanár: Členstvo Slovenska v OSN nikdy nebolo len formálnym potvrdením štátnosti
Slovensko sa podľa Juraja Blanára vďaka svojej angažovanosti dokázalo v OSN presadiť ako zodpovedný a rešpektovaný partner.
Platia dve výstrahy: Pozor na počasie si treba dať v týchto častiach Slovenska
Miestami sa očakáva mráz až do mínus 19 stupňov, varujú meteorológovia.