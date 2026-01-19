Polícia vyšetruje požiar bytu, ľudí evakuovali
K požiaru malo dôjsť v dôsledku neodbornej manipulácie s ohňom.
Polícia vyšetruje nočný požiar bytu na Slávičej ulici v Senci, ku ktorému došlo krátko pred 0.30 h.
Začali trestné stíhanie
Podľa doterajších zistení začala v dôsledku neodbornej manipulácie s ohňom horieť jedna z izieb bytu na druhom poschodí bytového domu, čo spôsobilo jeho silné zadymenie. Na mieste bola preto nariadená evakuácia obyvateľov bytového domu. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
„V tejto súvislosti došlo k ošetreniu jednej osoby z dôvodu nadýchania sa splodín horenia,“ priblížil Pecek.
Dodal, že vyčíslením výšky škody aj okolnosťami, ktoré tejto udalosti predchádzali, sa v súčasnosti zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci, kde už poverený príslušník začal trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia.
