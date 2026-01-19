Trump premiérovi Nórska: Nedali ste mi nobelovku, už nemusím myslieť len na mier
- DNES - 10:40
- Washington/Oslo
Americký prezident Donald Trump v liste nórskemu premiérovi Jonasovi Gahrovi Störemu napísal, že „už necíti povinnosť myslieť výlučne na mier“, pretože Nórsko mu neudelilo Nobelovu cenu za mier. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Vzhľadom na to, že sa vaša krajina rozhodla neudeliť mi Nobelovu cenu za mier za zastavenie 8 vojen, už necítim povinnosť myslieť výlučne na mier, hoci ten bude vždy prevažovať, ale teraz môžem premýšľať o tom, čo je dobré a vhodné pre Spojené štáty americké,“ napísal Trump.
Dánsko podľa amerického prezidenta nedokáže Grónsko ochrániť pred Ruskom alebo Čínou. Störeho sa pýta, kto dal vlastne Dánsku „právo vlastníctva“ tohto arktického ostrovu. „Neexistujú žiadne písomné dokumenty, je len to, že tam pred stovkami rokov zakotvila loď, ale aj my sme tam zakotvili,“ pokračuje Trump.
„Spravil som pre NATO viac ako hocikto iný od jeho založenia a teraz by NATO malo spraviť niečo pre Spojené štáty. Svet nie je v bezpečí, pokiaľ nemáme úplnú a totálnu kontrolu nad Grónskom,“ napísal na záver šéf Bieleho domu. Pravosť listu potvrdili francúzska agentúra AFP a nórsky denník VG.
Nemecký Bundeswehr sa stiahol z Grónska
Prieskumná jednotka nemeckých ozbrojených síl sa stiahla z Grónska.
Pri streľbe v Česku zahynula jedna žena
Z miesta hlásia zranených, jedným z nich je policajt.
Meloniová tlmočila Trumpovi nesúhlas s clami za Grónsko
Giorgia Meloniová podľa svojho najnovšieho vyhlásenia tlmočila prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi svoj nesúhlas so zavedením nových ciel voči európskym krajinám, ktoré sa postavili na stranu Grónska.
Klingbeil: Európa pripravuje protiopatrenia voči USA
Európa sa nenechá zastrašiť a pripravuje protiopatrenia voči Spojeným štátom, vyhlásil v pondelok nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil.