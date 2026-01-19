  • Články
Trump pozval kazašského prezidenta, aby sa stal členom Rady mieru pre Pásmo Gazy

  • DNES - 10:28
  • Astana
Americký prezident Donald Trump pozval kazašskú hlavu štátu Kasyma-Žomarta Tokajeva, aby sa pripojil k výboru tzv. Rady mieru pre Gazu.

Kazašská agentúra Tengri v pondelok uviedla, že prezident s návrhom súhlasil, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

Podľa kópie listu a návrhu charty, do ktorých nahliadol Reuters, by sa Trump stal doživotným predsedom organizácie. Jej účelom by bolo najprv riešiť konflikt v Pásme Gazy a následne aj ďalšie spory.

Hovorca Tokajeva uviedol, že Kazachstan dostal pozvanie, aby sa stal jedným zo zakladajúcich štátov Rady mieru. „Hlava štátu zaslala prezidentovi USA list, v ktorom vyjadrila úprimnú vďaku a súhlas s pripojením sa k tomuto novému zoskupeniu,“ citovala Tengri hovorcu.

Trump pozval 60 krajín, aby sa pridali k Rade mieru, no stále členstvo podmienil platbou vo výške jednej miliardy dolárov. Rada je súčasťou Trumpovho mierového plánu, s ktorým súhlasili Izrael aj palestínski militanti z hnutia Hamas. V Pásme Gazy platí od 10. októbra 2025 prímerie a vznik rady je súčasťou implementácie jeho druhej fázy.

Pozývacie listy dostali napríklad aj maďarský premiér Viktor Orbán, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí či jordánsky kráľ Abdalláh II.

Zdroj: Info.sk, TASR
