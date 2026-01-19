Blanár: Členstvo Slovenska v OSN nikdy nebolo len formálnym potvrdením štátnosti
Slovensko sa podľa Juraja Blanára vďaka svojej angažovanosti dokázalo v OSN presadiť ako zodpovedný a rešpektovaný partner.
Členstvo Slovenska v Organizácii Spojených národov (OSN) nikdy nebolo len formálnym potvrdením štátnosti, ale od začiatku predstavuje záväzok aktívne prispievať k riešeniu globálnych výziev. Pri príležitosti 33. výročia členstva SR v OSN to uviedol šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). TASR o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Rezort pripomenul, že SR sa od začlenenia do OSN aktívne podieľa na udržiavaní mieru a bezpečnosti, ochrane ľudských práv a podpore hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Zdôraznil, že multilateralizmus zostáva pre Slovensko kľúčovým pilierom zahraničnej politiky.
Ozrejmil, že Slovensko doposiaľ pôsobilo ako nestály člen Bezpečnostnej rady OSN, dvakrát bolo členom Hospodárskeho a sociálneho výboru a taktiež Rady OSN pre ľudské práva. „Práve nadobudnuté skúsenosti a doterajšie pôsobenie Slovenska v OSN nás motivujú pokračovať v aktívnej úlohe aj do budúcnosti,“ dodal s tým, že SR kandiduje na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 - 2029. Úspešným uznaním aktívnej a rešpektovanej úlohy Slovenska v OSN bolo podľa ministra prijatie Bratislavskej deklarácie počas zasadnutia Rady predsedov Valného zhromaždenia OSN v apríli 2025 v Bratislave.
V kontexte pretrvávajúcich konfliktov upozornil, že napriek znepokojujúcemu vývoju na globálnej scéne nesmieme rezignovať na multilateralizmus ako základný princíp medzinárodného poriadku. Zároveň poukázal na to, že v rámci globálneho diania sme svedkami „erózie medzinárodného poriadku, čo otvára cestu k chaosu, konfliktom a utrpeniu civilného obyvateľstva“. „Práve preto je nevyhnutné dôsledne dodržiavať medzinárodné právo, posilňovať jeho inštitúcie a brániť jeho autoritu. OSN s jej jedinečným globálnym mierovým poslaním nebola nikdy potrebnejšia než v súčasnosti,“ zdôraznil.
MZVEZ spresnilo, že SR má stále zastúpenie pri OSN prostredníctvom troch stálych misií v New Yorku, Viedni a Ženeve. Rezort dodal, že popri slovenských diplomatoch na týchto misiách pôsobí množstvo Slovákov aj v samotných orgánoch a pridružených organizáciách OSN. „Chcem poďakovať všetkým slovenským diplomatkám a diplomatom, odborníkom, ktorí v OSN a jej agentúrach pracujú. Vďaka nim má Slovensko v OSN spoľahlivé zastúpenie a naše záujmy sú tam zastúpené profesionálne a zodpovedne,“ uzavrel Blanár.
OSN vznikla 24. októbra 1945 po skončení druhej svetovej vojny prijatím Charty OSN. Jej cieľom je udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, podpora spolupráce medzi štátmi a ochrana ľudských práv. V súčasnosti združuje 193 členských krajín. Slovenská republika sa stala členom OSN 19. januára 1993 po vzniku samostatného štátu a nadviazala tým na pôvodné členstvo Československa medzi zakladajúcimi krajinami organizácie.
