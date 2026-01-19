  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 19.1.2026Meniny má Drahomíra, Mário
-5°Bratislava

Blanár: Členstvo Slovenska v OSN nikdy nebolo len formálnym potvrdením štátnosti

  • DNES - 10:09
  • Bratislava
Blanár: Členstvo Slovenska v OSN nikdy nebolo len formálnym potvrdením štátnosti

Slovensko sa podľa Juraja Blanára vďaka svojej angažovanosti dokázalo v OSN presadiť ako zodpovedný a rešpektovaný partner.

Členstvo Slovenska v Organizácii Spojených národov (OSN) nikdy nebolo len formálnym potvrdením štátnosti, ale od začiatku predstavuje záväzok aktívne prispievať k riešeniu globálnych výziev. Pri príležitosti 33. výročia členstva SR v OSN to uviedol šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). TASR o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Rezort pripomenul, že SR sa od začlenenia do OSN aktívne podieľa na udržiavaní mieru a bezpečnosti, ochrane ľudských práv a podpore hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Zdôraznil, že multilateralizmus zostáva pre Slovensko kľúčovým pilierom zahraničnej politiky.

Ozrejmil, že Slovensko doposiaľ pôsobilo ako nestály člen Bezpečnostnej rady OSN, dvakrát bolo členom Hospodárskeho a sociálneho výboru a taktiež Rady OSN pre ľudské práva. „Práve nadobudnuté skúsenosti a doterajšie pôsobenie Slovenska v OSN nás motivujú pokračovať v aktívnej úlohe aj do budúcnosti,“ dodal s tým, že SR kandiduje na nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 - 2029. Úspešným uznaním aktívnej a rešpektovanej úlohy Slovenska v OSN bolo podľa ministra prijatie Bratislavskej deklarácie počas zasadnutia Rady predsedov Valného zhromaždenia OSN v apríli 2025 v Bratislave.

V kontexte pretrvávajúcich konfliktov upozornil, že napriek znepokojujúcemu vývoju na globálnej scéne nesmieme rezignovať na multilateralizmus ako základný princíp medzinárodného poriadku. Zároveň poukázal na to, že v rámci globálneho diania sme svedkami „erózie medzinárodného poriadku, čo otvára cestu k chaosu, konfliktom a utrpeniu civilného obyvateľstva“. „Práve preto je nevyhnutné dôsledne dodržiavať medzinárodné právo, posilňovať jeho inštitúcie a brániť jeho autoritu. OSN s jej jedinečným globálnym mierovým poslaním nebola nikdy potrebnejšia než v súčasnosti,“ zdôraznil.

MZVEZ spresnilo, že SR má stále zastúpenie pri OSN prostredníctvom troch stálych misií v New Yorku, Viedni a Ženeve. Rezort dodal, že popri slovenských diplomatoch na týchto misiách pôsobí množstvo Slovákov aj v samotných orgánoch a pridružených organizáciách OSN. „Chcem poďakovať všetkým slovenským diplomatkám a diplomatom, odborníkom, ktorí v OSN a jej agentúrach pracujú. Vďaka nim má Slovensko v OSN spoľahlivé zastúpenie a naše záujmy sú tam zastúpené profesionálne a zodpovedne,“ uzavrel Blanár.

OSN vznikla 24. októbra 1945 po skončení druhej svetovej vojny prijatím Charty OSN. Jej cieľom je udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti, podpora spolupráce medzi štátmi a ochrana ľudských práv. V súčasnosti združuje 193 členských krajín. Slovenská republika sa stala členom OSN 19. januára 1993 po vzniku samostatného štátu a nadviazala tým na pôvodné členstvo Československa medzi zakladajúcimi krajinami organizácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Platia dve výstrahy: Pozor na počasie si treba dať v týchto častiach Slovenska

Platia dve výstrahy: Pozor na počasie si treba dať v týchto častiach Slovenska

DNES - 8:14Domáce

Miestami sa očakáva mráz až do mínus 19 stupňov, varujú meteorológovia.

Zrážka na diaľnici: Traja ľudia skončili so zraneniami, úsek je ťažko prejazdný

Zrážka na diaľnici: Traja ľudia skončili so zraneniami, úsek je ťažko prejazdný

VČERA - 21:18Domáce

Večernú premávku na diaľnici D2 v smere do Bratislavy skomplikovala vážna dopravná nehoda.

SHMÚ: V niektorých lokalitách môže byť v noci až mínus 19 stupňov Celzia

SHMÚ: V niektorých lokalitách môže byť v noci až mínus 19 stupňov Celzia

VČERA - 18:11Domáce

Vo viacerých lokalitách Slovenska môže byť v noci z nedele na pondelok (19. 1.) mínus 15 stupňov Celzia, niekde až mínus 19 stupňov Celzia.

SČK: Zlomeninu treba znehybniť a privolať pomoc, nikdy sa nemá naprávať

SČK: Zlomeninu treba znehybniť a privolať pomoc, nikdy sa nemá naprávať

VČERA - 17:52Domáce

Poľadovica prináša zvýšené riziko úrazov. Upozornil na to Slovenský Červený kríž.

Vosveteit.sk
Dáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslíDáta zo 47-ročnej štúdie ukazujú, v akom veku človek začína strácať fyzickú výkonnosť. Je to skôr, než si väčšina myslí
Ako vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedciAko vznikli ryby, ktoré dnes žijú na Zemi: Začalo sa to masovým vymieraním, hovoria vedci
10 funkcií v Google Mapách, ktoré by mal poznať každý: Vďaka nim budeš appku ovládať ako expert10 funkcií v Google Mapách, ktoré by mal poznať každý: Vďaka nim budeš appku ovládať ako expert
Najdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiachNajdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiach
Je lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybuJe lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybu
Výskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo SlnkaVýskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo Slnka
Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešenímČas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
Vedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárovVedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárov
Wi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internetWi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internet
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP