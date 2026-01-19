Šéf NATO sa stretne s ministrami z Grónska a Dánska

  • Články
Generálny tajomník NATO Mark Rutte sa stretne s ministrami Grónska a Dánska. Dôvodom je stupňujúci sa spor o najväčší ostrov na svete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Stretnutie s grónskou ministerkou zahraničných vecí Vivian Motzfeldtovou a dánskym ministrom obrany Troelsom Lundom Poulsenom sa koná v čase, keď sa americký prezident Donald Trump usiluje prevziať kontrolu nad Grónskom. Tvrdí, že je to nevyhnutné pre bezpečnostné potreby USA. Jeho európski spojenci v NATO, medzi ktorých patrí aj Dánsko, to rozhodne odmietajú.

Grónsko opakovane vyhlásilo, že si neželá stať sa súčasťou Spojených štátov. Spojenci v NATO zase tvrdia, že na ochranu Arktídy nie je potrebné, aby USA prevzali kontrolu nad ostrovom.

Spojené štáty majú na severozápade Grónska vojenskú základňu Pituffik Space Base (predtým známa ako Thule Air Base). Vznikla na základe dánsko-americkej obrannej dohody v roku 1951 v rámci spoločnej obrany počas studenej vojny proti Sovietskej zväzu.

Zdroj: Info.sk, TASR
