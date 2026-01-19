  • Články
Počet obetí zrážky dvoch vlakov na juhu Španielska stúpol na 39

  • DNES - 8:22
  • Madrid
Počet obetí nedeľňajšieho vykoľajenia dvoch vysokorýchlostných vlakov na juhu Španielska sa zvýšil na najmenej 39. Informáciu priniesol v pondelok ráno verejnoprávny telerozhlas RTVE, píše TASR.

Pri nehode sa zranilo najmenej 152 ľudí. Hospitalizovaných je viac ako 70 ľudí, najmenej 24 vo vážnom stave. Šéf regionálnej vlády Andalúzie Juanma Moreno v pondelok skoro ráno uviedol, že čoskoro sa začne identifikácia obetí; nevylúčil ich nárast v najbližších hodinách. Príčina nehody stále nie je známa.

Okolo 19.40 SEČ sa neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy na stanicu Atocha v Madride. Tieto vozne narazili do dvoch vozňov vlaku spoločnosti Renfe, ktorý išiel po protiľahlej koľaji z Madridu do Huelvy a takisto sa vykoľajil. V oboch vlakoch bolo vyše 500 ľudí.

Po nehode bola pozastavená premávka všetkých ysokorýchlostných vlakov medzi Madridom a Andalúziou prinajmenšom počas celého pondelka, informovala na sieti X železničná spoločnosť ADIF.

Zdroj: Info.sk, TASR
