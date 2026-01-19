Počet obetí zrážky dvoch vlakov na juhu Španielska stúpol na 39
- DNES - 8:22
- Madrid
Počet obetí nedeľňajšieho vykoľajenia dvoch vysokorýchlostných vlakov na juhu Španielska sa zvýšil na najmenej 39. Informáciu priniesol v pondelok ráno verejnoprávny telerozhlas RTVE, píše TASR.
Pri nehode sa zranilo najmenej 152 ľudí. Hospitalizovaných je viac ako 70 ľudí, najmenej 24 vo vážnom stave. Šéf regionálnej vlády Andalúzie Juanma Moreno v pondelok skoro ráno uviedol, že čoskoro sa začne identifikácia obetí; nevylúčil ich nárast v najbližších hodinách. Príčina nehody stále nie je známa.
This happened in the train-line of my hometown yesterday.— Ada Lluch (@ada_lluch) January 19, 2026
Today there has been a major accident involving two trains where over twenty people died.
Spain is a third world country.
pic.twitter.com/uaEJjLK78x
Okolo 19.40 SEČ sa neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy na stanicu Atocha v Madride. Tieto vozne narazili do dvoch vozňov vlaku spoločnosti Renfe, ktorý išiel po protiľahlej koľaji z Madridu do Huelvy a takisto sa vykoľajil. V oboch vlakoch bolo vyše 500 ľudí.
The worst train crash in the history of Spain happened tonight in Córdoba.— Jose Muniz (@joseletemuniz) January 18, 2026
The socialist minister in charge of transportation is in jail for several scandals.
The national accounts have not been passed for years.
Pedro Sánchez keeps throwing away billions in his progressist… pic.twitter.com/IKd43UBRhH
Po nehode bola pozastavená premávka všetkých ysokorýchlostných vlakov medzi Madridom a Andalúziou prinajmenšom počas celého pondelka, informovala na sieti X železničná spoločnosť ADIF.
Poľsko posiela Ukrajine ďalších deväť lietadiel MiG-29
Varšava potvrdila prípravy na presun deviatich stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu.
Počet obyvateľov Číny klesol štvrtý rok po sebe
Počet obyvateľov Číny v roku 2025 klesol už štvrtý rok po sebe a znížil sa o 3,39 miliónov na približne 1,4 miliardy.
Syrskyj: Rusko neprejavuje záujem o mier, plánuje vyrábať denne až 1000 dronov
Rusko neprejavuje žiadny záujem o rokovania vedúce k mierovej dohode a namiesto toho výrazne zvyšuje výrobu zbraní, vyhlásil hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj.
Pentagón uviedol do pohotovosti 1500 vojakov pre možné nasadenie v Minnesote
Americké ministerstvo obrany nariadilo 1500 vojakom, aby sa pripravili na možné nasadenie v štáte Minnesota, kde vypukli protesty proti zásahom federálnych imigračných úradov.