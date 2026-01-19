  • Články
Pondelok, 19.1.2026Meniny má Drahomíra, Mário
-5°Bratislava

Platia dve výstrahy: Pozor na počasie si treba dať v týchto častiach Slovenska

  • DNES - 8:14
  • Bratislava
Miestami sa očakáva mráz až do mínus 19 stupňov, varujú meteorológovia.

Na strednom a východnom Slovensku treba v pondelok počítať s hmlou a nízkymi teplotami. Výstrahy sa týkajú najmä Banskobystrického, Trenčianskeho, Žilinského, Košického a Prešovského kraja. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou do 9.00 h. Informoval o tom na svojom webe.

Hrozí hmla a nízke teploty

S hmlou treba rátať najmä v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Zvolen, ako aj v Ilave, Považskej Bystrici a Púchove. Výstrahy pred hmlou platia aj pre celý Žilinský kraj. Vo všetkých okresoch okrem Turčianskych Teplíc tu meteorológovia očakávajú výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali.

Nízke teploty až do mínus 19 stupňov Celzia hrozia vo väčšine okresov Banskobystrického kraja, v Trenčianskom kraji v okresoch Ilava, Považská Bystrica a Púchov, ako aj v celom Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. SHMÚ upozornil, že nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéri. „Očakávaný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ pripomenul.

Foto: shmu.sk

Zdroj: Info.sk, TASR
