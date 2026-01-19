Poľsko posiela Ukrajine ďalších deväť lietadiel MiG-29
Varšava potvrdila prípravy na presun deviatich stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu.
Rozhodnutie už bolo prijaté na vládnej úrovni a teraz sa rieši s ukrajinským ministerstvom obrany konečná koordinácia presunu lietadiel. TASR o tom píše podľa webov AGN a armyrecognition.
V rozhovore pre program On the Record poľskej televízie TVP World štátny tajomník ministerstva národnej obrany Pawel Zalewski potvrdil prípravu dodávky deviatich stíhačiek MiG-29 pre Kyjev. Po rozhodnutí na vládnej úrovni už proces podľa jeho vyjadrenia pokračuje riešením praktických záležitostí, ako je stav lietadiel, logistika, plánovanie údržby a koordinácia medzi poľskými a ukrajinskými obrannými zložkami.
Poľsko získalo do roku 2004 spolu 44 lietadiel MiG-29, z nich 36 v jednomiestnej verzi a osem dvojmiestnych cvičných MiG-29UB. Z nich 22 kúpilo od Nemecka za symbolické jedno euro za kus v roku 2003 z výzbroje bývalej NDR. Do roku 2024 sa ich počet znížil na 14 (z nich tri dvojmiestne MiG-29UB). Všetky sa blížili k hranici technickej životnosti a majú byť nahradené americkými F-16 a FA-50, v ďalších rokoch aj F-35.
Pre Ukrajinu je MiG-29 vojensky relevantný - má pre tieto stroje vyškolených pilotov, pozemný personál, zbrane a dokáže si ich sama servisovať. V čase ruskej invázie vo februári 2022 sa ich počet v činnej službe odhadoval na zhruba 50, ďalších asi 70 nebolo spôsobilých na let.
Neskôr Kyjev ďalšie Mig-29 získal od Poľska, Slovenska a Azerbajdžanu. Presné údaje o ich súčasnom počte sú utajované, ale vojenskí analytici ho odhadujú na 20 až 40 strojov.
