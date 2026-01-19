  • Články
Počet obyvateľov Číny klesol štvrtý rok po sebe

  • DNES - 7:00
  • Peking
Počet obyvateľov Číny klesol štvrtý rok po sebe

Počet obyvateľov Číny v roku 2025 klesol už štvrtý rok po sebe a znížil sa o 3,39 miliónov na približne 1,4 miliardy. Vyplýva to podľa agentúry Reuters z oficiálnych údajov zverejnených v pondelok miestneho času, informuje TASR.

Celkový počet narodených detí v Číne sa vlani znížil na 7,92 milióna. Ide o najnižší údaj za posledné desaťročia. V roku 2024 sa v krajine narodilo 9,54 milióna detí. Popri tom sa zvýšil počet úmrtí z 10,93 milióna v roku 2024 na 11,31 milióna v roku 2025.

Populácia Číny sa zmenšuje od roku 2022. Jej rýchle starnutie komplikuje plány Pekingu na zvýšenie spotreby a zníženie zadlženosti. Podľa Reuters opustia stovky miliónov ľudí pracovný trh v čase, keď sú rozpočty Pekingu na dôchodky už aj tak vypäté.

Hlavným ukazovateľom pôrodnosti v Číne sú podľa agentúry zvyčajne manželstvá. Počet sobášov klesol v roku 2024 o pätinu, čo je najväčší úbytok v histórii meraní. Očakáva sa však, že v nadchádzajúcom roku by mohlo dôjsť k dočasnému nárastu pôrodnosti v dôsledku rozhodnutia vlády z mája 2025, ktoré umožňuje párom uzatvárať manželstvo kdekoľvek v Číne, a nie len v mieste ich bydliska.

Zdroj: Info.sk, TASR
