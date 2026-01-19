Tragédia na juhu Španielska: Zrážka dvoch rýchlovlakov si vyžiadala už 21 obetí
- DNES - 5:12
- Madrid
Počet obetí vykoľajenia dvoch vysokorýchlostných vlakov na juhu Španielska v nedeľu večer sa zvýšil na najmenej 21. Zranenia podľa najnovších informácií miestnych úradov utrpelo najmenej 73 ľudí.
K nešťastiu došlo neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii krátko po 19.30 SEČ, keď sa vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy na stanicu Atocha v Madride. Tieto vozne narazili do dvoch vozňov vlaku spoločnosti Renfe, ktorý išiel po protiľahlej koľaji z Madridu do Huelvy a takisto sa vykoľajil.
„Čaká nás veľmi ťažká noc,“ povedal na tlačovej konferencii predstaviteľ záchranných služieb v Andalúzii Antonio Sanz Cabello. Zranených pasažierov podľa neho previezli do šiestich rôznych nemocníc a záchranné operácie stále prebiehajú. Podľa pôvodných informácii utrpelo zranenia približne z 100 ľudí, z toho 25 vážne. Úrady sa obávajú, že počet mŕtvych môže ešte stúpnuť.
Vo vlakoch bolo dovedna viac než 400 cestujúcich, mnoho z nich uviazlo vo vozňoch. Na mieste pracujú záchranári aj hasiči. Príčina vykoľajenia nebola bezprostredne známa.
Po nehode bola premávka všetkých vysokorýchlostných vlakov medzi Madridom a Andalúziou na juhu Španielska prinajmenšom počas celého pondelka pozastavená, informovala na sieti X železničná spoločnosť ADIF.
Španielsky kráľ Filip VI. a kráľovná Letizia uviedli, že správy o železničnom nešťastí sledujú s veľkým znepokojením. Príbuzným zosnulých vyjadrili úprimnú sústrasť a zraneným popriali skoré uzdravenie. Sústrasť rodinám obetí vyslovila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
