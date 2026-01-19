  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 19.1.2026Meniny má Drahomíra, Mário
-5°Bratislava

Syrskyj: Rusko neprejavuje záujem o mier, plánuje vyrábať denne až 1000 dronov

  • DNES - 5:14
  • Kyjev
Syrskyj: Rusko neprejavuje záujem o mier, plánuje vyrábať denne až 1000 dronov

Rusko neprejavuje žiadny záujem o rokovania vedúce k mierovej dohode a namiesto toho výrazne zvyšuje výrobu zbraní, vyhlásil hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj.

Moskva podľa neho plánuje tento rok vyrábať denne až 1000 dronov. Syrskyj to uviedol v rozhovore pre spravodajský portál LB.ua, ktorý zverejnili v nedeľu, informuje Reuters.

Vidíme kroky nepriateľa a nie sú žiadne náznaky, že sa pripravujú na nejaké mierové rokovania alebo iniciatívy na bojisku. Naopak, pozorujeme zvýšenie intenzity bojových operácií, počtu útočných nepriateľských zoskupení a objemu výroby úderných zbraní, rakiet a dronov,“ povedal Syrskyj s tým, že Rusko v súčasnosti produkuje denne 404 bezpilotných lietadiel rôznych typov.

Ukrajinská armáda musí podľa neho urobiť všetko pre to, aby plány Moskvy zvýšiť produkciu narušila a spôsobila jej straty s cieľom vytvoriť podmienky pre rokovania. „Nikto nebude uzatvárať dohodu so slabou stranou,“ poznamenal Syrskyj.

Denník The New York Times ešte v septembri minulého roka napísal, že Rusko je schopné ročne vyrobiť približne 30.000 dronov typu Šáhid a že tento počet by mohlo v tomto roku zdvojnásobiť. Šéf Kremľa Vladimir Putin stanovil výrobu dronov za štátnu prioritu.

Ukrajina svoje kapacity na výrobu bezpilotných zbraní po začiatku ruskej invázie vo februári 2022 rýchlo rozvinula a počíta s ďalším pokrokom. Bezpilotné lietadlá považujú vojenskí velitelia za efektívny a lacný prostriedok boja proti ruským dronovým útokom, namiesto použitia rakiet.

Po bezmála štyroch rokoch vojny majú ruské sily pod kontrolou približne 20 percent ukrajinského územia a pri pomalom postupe na východe Ukrajiny zaznamenávajú ďalšie územné zisky, uviedla agentúra Reuters s tým, že Moskva niekoľkokrát do týždňa oznamuje dobytie nových dedín na Ukrajine.

Syrskyj v rozhovore tiež ocenil ukrajinskú armádu za údery hlboko v Rusku, ktoré sú podľa neho jej silnou stránkou. Takto zasiahnutých bolo podľa neho 719 cieľov, pričom vznikli škody vo výške 15 miliárd dolárov, a to hlavne v ruskom ropnom priemysle.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pentagón uviedol do pohotovosti 1500 vojakov pre možné nasadenie v Minnesote

Pentagón uviedol do pohotovosti 1500 vojakov pre možné nasadenie v Minnesote

DNES - 5:13Zahraničné

Americké ministerstvo obrany nariadilo 1500 vojakom, aby sa pripravili na možné nasadenie v štáte Minnesota, kde vypukli protesty proti zásahom federálnych imigračných úradov.

Tragédia na juhu Španielska: Zrážka dvoch rýchlovlakov si vyžiadala už 21 obetí

Tragédia na juhu Španielska: Zrážka dvoch rýchlovlakov si vyžiadala už 21 obetí

DNES - 5:12Zahraničné

Bilancia nedeľňajšieho železničného nešťastia na juhu Španielska dramaticky vzrástla.

Financial Times: EÚ zvažuje odvetné clá v hodnote 93 miliárd eur

Financial Times: EÚ zvažuje odvetné clá v hodnote 93 miliárd eur

VČERA - 20:58Zahraničné

Európska únia by mohla na hrozbu amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť v spore o Grónsko dovozné clá reagovať odvetnými clami vo výške 93 miliárd eur.

Blanár: Rokovanie s Trumpom a Rubiom bolo otvorené a priame

Blanár: Rokovanie s Trumpom a Rubiom bolo otvorené a priame

VČERA - 20:06Zahraničné

Za veľmi otvorené a priame označil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sobotňajšie rokovanie s prezidentom USA Donaldom Trumpom.

Vosveteit.sk
10 funkcií v Google Mapách, ktoré by mal poznať každý: Vďaka nim budeš appku ovládať ako expert10 funkcií v Google Mapách, ktoré by mal poznať každý: Vďaka nim budeš appku ovládať ako expert
Najdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiachNajdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiach
Je lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybuJe lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybu
Výskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo SlnkaVýskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo Slnka
Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešenímČas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
Vedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárovVedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárov
Wi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internetWi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internet
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátoraVedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divákNetflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP