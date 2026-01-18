  • Články
Zrážka na diaľnici: Traja ľudia skončili so zraneniami, úsek je ťažko prejazdný

  • DNES - 21:18
  • Bratislava
Večernú premávku na diaľnici D2 v smere do Bratislavy skomplikovala vážna dopravná nehoda. K incidentu došlo dnes krátko pred 20.45 h na 50. kilometri, v tesnej blízkosti napojenia na diaľnicu D4. Polícia momentálne na mieste riadi premávku a dokumentuje okolnosti zrážky.

Podľa doterajších zistení polície stál na začiatku kolízie vodič vozidla značky Lexus. Ten pri schádzaní z diaľnice D4 na D2 z doposiaľ nezistených príčin dostal šmyk. Neovládateľné vozidlo následne v ľavom jazdnom pruhu narazilo do zvodidiel.

Situácia sa dramaticky vyhrotila v nasledujúcich okamihoch. Vodič Lexusu stihol z havarovaného auta vystúpiť, no krátko na to do jeho odstaveného vozidla narazilo prichádzajúce BMW. Náraz mal za následok zranenia troch osôb, ktoré sa viezli v druhom spomínanom vozidle. Rozsah ich zranení zatiaľ nebol bližšie špecifikovaný.

Dopravné obmedzenia

V úseku sa tvoria kolóny a doprava je výrazne obmedzená. Polícia pristúpila k odklonu premávky:

  • Odklon začína na 49,5. kilometri diaľnice D2.
  • Vozidlá sú smerované na diaľnicu D4.
  • Obchádzková trasa vedie smerom na Volkswagen a Záhorskú Bystricu.

Polícia v tejto súvislosti apeluje na vodičov, aby v danom úseku zvýšili opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla a rešpektovali pokyny policajných hliadok, ako aj dočasné dopravné značenie. Príčiny a presný priebeh nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Zdroj: Info.sk, Polícia SR
