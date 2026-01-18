Zrážka na diaľnici: Traja ľudia skončili so zraneniami, úsek je ťažko prejazdný
Večernú premávku na diaľnici D2 v smere do Bratislavy skomplikovala vážna dopravná nehoda. K incidentu došlo dnes krátko pred 20.45 h na 50. kilometri, v tesnej blízkosti napojenia na diaľnicu D4. Polícia momentálne na mieste riadi premávku a dokumentuje okolnosti zrážky.
Podľa doterajších zistení polície stál na začiatku kolízie vodič vozidla značky Lexus. Ten pri schádzaní z diaľnice D4 na D2 z doposiaľ nezistených príčin dostal šmyk. Neovládateľné vozidlo následne v ľavom jazdnom pruhu narazilo do zvodidiel.
Situácia sa dramaticky vyhrotila v nasledujúcich okamihoch. Vodič Lexusu stihol z havarovaného auta vystúpiť, no krátko na to do jeho odstaveného vozidla narazilo prichádzajúce BMW. Náraz mal za následok zranenia troch osôb, ktoré sa viezli v druhom spomínanom vozidle. Rozsah ich zranení zatiaľ nebol bližšie špecifikovaný.
Dopravné obmedzenia
V úseku sa tvoria kolóny a doprava je výrazne obmedzená. Polícia pristúpila k odklonu premávky:
- Odklon začína na 49,5. kilometri diaľnice D2.
- Vozidlá sú smerované na diaľnicu D4.
- Obchádzková trasa vedie smerom na Volkswagen a Záhorskú Bystricu.
Polícia v tejto súvislosti apeluje na vodičov, aby v danom úseku zvýšili opatrnosť, plne sa venovali vedeniu vozidla a rešpektovali pokyny policajných hliadok, ako aj dočasné dopravné značenie. Príčiny a presný priebeh nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
SHMÚ: V niektorých lokalitách môže byť v noci až mínus 19 stupňov Celzia
Vo viacerých lokalitách Slovenska môže byť v noci z nedele na pondelok (19. 1.) mínus 15 stupňov Celzia, niekde až mínus 19 stupňov Celzia.
SČK: Zlomeninu treba znehybniť a privolať pomoc, nikdy sa nemá naprávať
Poľadovica prináša zvýšené riziko úrazov. Upozornil na to Slovenský Červený kríž.
Zranená česká turistka vo Veľkej Fatre bola letecky prevezená do nemocnice
V nedeľu krátko predpoludním pomáhala Horská záchranná služba (HZS) 52-ročnej turistke českej národnosti.
Polícia varuje pred podvodnými emailmi, podvodníci v nich vystupujú v mene banky
Polícia varuje pred podvodnými emailmi. Podvodníci prostredníctvom nich zasielajú ľuďom falošné QR kódy v mene banky.