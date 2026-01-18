  • Články
Blanár: Rokovanie s Trumpom a Rubiom bolo otvorené a priame

  • DNES - 20:06
  • Bratislava/Washington/Palm Beach
Za veľmi otvorené a priame označil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár sobotňajšie rokovanie s prezidentom USA Donaldom Trumpom a svojím americkým rezortným partnerom Marcom Rubiom v Palm Beach na Floride, na ktorom sa zúčastnil spoločne s predsedom vlády SR Robertom Ficom.

TASR o tom v nedeľu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ).

Témy, o ktorých sme spolu diskutovali, sa týkali našich bilaterálnych vzťahov a diplomacie v zahraničnej politike,“ uviedol Blanár s tým, že práve diplomacia je potrebná v každej situácii: „Lebo keď zlyhá, tak neraz nastupujú zlé riešenia a deštrukcia medzinárodných pravidiel. Slovenská diplomacia podporuje politiku na všetky svetové strany a aj preto naše kroky viedli aj do Spojených štátov, ktoré sú dôležitým partnerom Slovenska.“

Šéf slovenskej diplomacie sa v rámci pracovnej cesty premiéra Roberta Fica zúčastnil v piatok vo Washingtone spolu s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou a štátnym tajomníkom MZVEZ Marekom Eštokom na podpise dohody medzi vládami SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky.

Slovenská diplomacia spoločne s Ministerstvom hospodárstva SR precizovala a dotiahla do úspešného konca dohodu medzi SR a USA o spolupráci v civilnom využití jadrovej energie, ktorá povedie k vzájomnej spolupráci pri výstavbe atómového bloku v Jaslovských Bohuniciach,“ uviedol Juraj Blanár.

Podľa neho ide o mimoriadne strategické rozhodnutie pre energetickú bezpečnosť Slovenska a dôležitý krok do budúcnosti. Je to úloha každej budúcej zodpovednej vlády, ktorú si zvolia občania. „Táto výstavba bude presahovať niekoľko volebných období a už teraz treba začať. Pre úspech tohto náročného strategického projektu má Slovensko všetky predpoklady. Ale keď čítam vyjadrenia predstaviteľov opozície, tak mám pochybnosti, čo urobia, ak by sa dostali do vlády,“ konštatoval Blanár.

Na margo hrozby zavedenia dovozných ciel voči niektorým európskym krajinám zo strany Donalda Trumpa v spore o Grónsko Blanár uviedol: „Tak, ako niektoré členské štáty Európskej únie individuálne naďalej podporujú predlžovanie vojnového konfliktu na Ukrajine a nehľadajú spoločné mierové stanovisko na úrovni Únie, podobne ako chcú niektorí lídri poslať svoje vojská na Ukrajinu, alebo krajiny, ktoré bezprecedentne uznali odtrhnutie sa Kosova od Srbska, tak presne takto to potom dopadne v postoji ku Grónsku a medzinárodnému právu ako takému“.

Slovensko podľa neho „konzistentne a principiálne presadzuje dodržiavanie medzinárodného práva, ktorého zásadným princípom je rešpekt voči suverenite a teritoriálnej integrite iného štátu. Slovensko preto na základe uplatňovania rovnakých pravidiel a princípov medzinárodného práva považuje Grónsko za súčasť Dánska, Krym za súčasť Ukrajiny či Kosovo za súčasť Srbska“.

Odmieta tiež colné boje medzi štátmi, ktorých lídri by si namiesto silných vyhlásení mali podľa neho sadnúť k rokovaciemu stolu. „Preferujeme diplomaciu a mier, nie napätie či boje,“ konštatoval Blanár.

Zdroj: Info.sk, TASR
