Rutte telefonicky hovoril s Trumpom o bezpečnostnej situácii v Grónsku a Arktíde
- DNES - 19:42
- Brusel
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v nedeľu oznámil, že telefonicky hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o bezpečnostnej situácii v Grónsku a Arktíde.
Rozhovor sa uskutočnil po tom, čo Trump v sobotu pohrozil niektorým členským krajinám NATO v Európe uvalením dovozných ciel, ak nepodporia jeho úsilie prevziať kontrolu nad Grónskom. Informovala o tom agentúra AFP.
„V našom úsilí budeme pokračovať. Teším sa na stretnutie s ním v Davose na budúci týždeň,“ napísal Rutte v príspevku na platforme X. Ďalšie podrobnosti o rozhovore so šéfom Bieleho domu neuviedol.
Trump v sobotu oznámil, že na osem európskych krajín - Dánsko, Nórsko, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Veľkú Britániu, Holandsko a Fínsko - uvalí od 1. februára desaťpercentné dovozné clo, ktoré bude platiť dovtedy, kým sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo sa od 1. júna môže zvýšiť až na 25 percent. Predstavitelia týchto krajín Trumpovu hrozbu odmietli a označili ju za neprijateľnú.
V Davose sa v pondelok začne päťdňové zasadnutie Svetového ekonomického fóra. Trump by na ňom mal vystúpiť v stredu.
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen v nedeľu počas návštevy Nórska na margo Trumpovej hrozby povedal, že v stávke je svetový poriadok ako ho poznáme a budúcnosť NATO. Nepochybuje však o tom, že Dánsko sa v spore o Grónsko môže spoľahnúť na „silnú európsku podporu“.
