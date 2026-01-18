  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 18.1.2026Meniny má Bohdana
-2°Bratislava

Trump pozval Orbána, aby sa stal členom Rady mieru pre pásmo Gazy

  • DNES - 18:25
  • Budapešť
Trump pozval Orbána, aby sa stal členom Rady mieru pre pásmo Gazy

Maďarský premiér Viktor Orbán zverejnil v nedeľu na svojom konte na platforme X list od amerického prezidenta Donalda Trumpa, v ktorom ho pozýva, aby sa stal členom Rady mieru pre Pásmo Gazy.

Orbán uviedol, že toto „čestné pozvanie“ samozrejme prijal, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru MTI.

S prezidentom Donaldom Trumpom prichádza mier. Prišiel ďalší list. Mierové úsilie Maďarska bolo ocenené,“ uviedol Orbán.

Vo svojom liste Trump pozýva Orbána, aby sa ku nemu pridal „v rozhodujúcom a veľkolepom úsilí upevniť mier na Blízkom východe a zároveň sa pustil do odvážneho nového spôsobu riešenia globálneho konfliktu“.

Trump v liste poznamenal, že vlani v septembri predstavil svoj komplexný mierový plán pre ukončenie konfliktu v Pásme Gazy, ktorý „rýchlo prijali všetci svetoví lídri vrátane hláv štátov arabského sveta, Izraela a Európy“. Bezpečnostná rada OSN tento plán podporila v novembri.

Teraz je čas premeniť všetky tieto sny na skutočnosť,“ uviedol Trump. Zdôraznil, že Radu mieru považuje za jadro plánu. Podľa neho je to „najpôsobivejšia a najvýznamnejšia rada, aká kedy bola zriadená“.

Naše úsilie spojí významnú skupinu štátov pripravených prevziať ušľachtilú zodpovednosť za budovanie TRVALÉHO MIERU - pocty vyhradenej pre tých, ktorí sú pripravení ísť príkladom,“ napísal Trump s tým, že rada sa čoskoro stretne na svojom prvom zasadnutí.

Trump k listu priložil aj 20-bodový mierový plán USA a chartu Rady mieru. „Teším sa na spoluprácu s vami v našom úsilí dosiahnuť trvalý SVETOVÝ MIER, PROSPERITY A VEĽKOLEPOSŤ,“ uzatvoril Trump.

Biely dom v piatok oznámil, že Rada mieru, ktorá bude spravovať Pásmo Gazy, zahŕňa amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, osobitného vyslanca Steva Witkoffa, prezidentovho zaťa Jareda Kushnera, bývalého britského premiéra Tonyho Blaira, amerického miliardára a finančníka Marca Rowana, prezidenta Svetovej banky Ajaya Bangu a Roberta Gabriela, Trumpovho poradcu v Národnej bezpečnostnej rade (NSC). Rade podľa návrhu stanov, ktorý získala agentúra Bloomberg, predsedá samotný Trump; ten rozhodne o tom, kto bude pozvaný do tohto orgánu.

Zriadenie rady je súčasťou Trumpovho mierového plánu, s ktorým súhlasili Izrael aj palestínski militanti z hnutia Hamas. V Pásme Gazy platí od 10. októbra 2025 prímerie a zriadenie rady je súčasťou implementácie druhej fázy prímeria.

Podobné pozývacie listy ako Orbán dostali v sobotu a nedeľu aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a jordánsky kráľ Abdalláh II.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Francúzska ministerka: Aj Trump môže veľa stratiť zavedením ciel, ktorými hrozí

Francúzska ministerka: Aj Trump môže veľa stratiť zavedením ciel, ktorými hrozí

DNES - 14:19Zahraničné

Aj Spojené štáty utrpia v prípade, ak prezident Donald Trump uplatní hrozby zavedenia ciel na európske krajiny, ktoré sú proti jeho plánom na získanie Grónska.

Macron chce požiadať EÚ o aktivovanie nástroja proti ekonomickému nátlaku

Macron chce požiadať EÚ o aktivovanie nástroja proti ekonomickému nátlaku

DNES - 14:14Zahraničné

Francúzsky prezident požiada Európsku úniu, aby aktivovala svoj vplyvný nástroj proti ekonomickému nátlaku v prípade, ak Spojené štáty zavedú clá v súvislosti s patovou situáciou ohľadom sporu o Grónsko.

Meloniová označila Trumpove hrozby zavedenia ciel kvôli sporu o Grónsko za chybu

Meloniová označila Trumpove hrozby zavedenia ciel kvôli sporu o Grónsko za chybu

DNES - 14:03Zahraničné

Talianska premiérka Giorgia Meloniová v nedeľu označila vyhrážky amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť clá na krajiny, ktoré nesúhlasia s jeho plánom na obsadenie Grónska, za „chybu“.

Reuters: Počet obetí protestov v Iráne podľa úradov presiahol 5000

Reuters: Počet obetí protestov v Iráne podľa úradov presiahol 5000

DNES - 13:59Zahraničné

Iránske úrady potvrdili, že počas celoštátnych masových protestov v krajine prišlo o život najmenej 5000 ľudí vrátane 500 členov bezpečnostných zložiek.

Vosveteit.sk
Najdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiachNajdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiach
Je lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybuJe lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybu
Výskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo SlnkaVýskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo Slnka
Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešenímČas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
Vedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárovVedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárov
Wi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internetWi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internet
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátoraVedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divákNetflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na UkrajineRuskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP