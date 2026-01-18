SHMÚ: V niektorých lokalitách môže byť v noci až mínus 19 stupňov Celzia
Vo viacerých lokalitách Slovenska môže byť v noci z nedele na pondelok (19. 1.) mínus 15 stupňov Celzia, niekde až mínus 19 stupňov Celzia.
Meteorológovia preto vydali pre viaceré okresy výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne od polnoci do pondelka 9.00 h.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Výstraha sa týka celého Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Platí aj pre väčšinu okresov v Nitrianskom a Trenčianskom kraji. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblastiach zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ upozornili meteorológovia.
SČK: Zlomeninu treba znehybniť a privolať pomoc, nikdy sa nemá naprávať
Poľadovica prináša zvýšené riziko úrazov. Upozornil na to Slovenský Červený kríž.
Zranená česká turistka vo Veľkej Fatre bola letecky prevezená do nemocnice
V nedeľu krátko predpoludním pomáhala Horská záchranná služba (HZS) 52-ročnej turistke českej národnosti.
Polícia varuje pred podvodnými emailmi, podvodníci v nich vystupujú v mene banky
Polícia varuje pred podvodnými emailmi. Podvodníci prostredníctvom nich zasielajú ľuďom falošné QR kódy v mene banky.
Šutaj Eštok víta návštevu premiéra v USA, Korčokovi chýbajú vyjadrenia
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok víta návštevu premiéra Roberta Fica v USA, kritizuje však konanie Spojených štátov amerických vo Venezuele či snahu prezidenta Donalda Trumpa získať Grónsko.