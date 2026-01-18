  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 18.1.2026Meniny má Bohdana
-2°Bratislava

SHMÚ: V niektorých lokalitách môže byť v noci až mínus 19 stupňov Celzia

  • DNES - 18:11
  • Bratislava
SHMÚ: V niektorých lokalitách môže byť v noci až mínus 19 stupňov Celzia

Vo viacerých lokalitách Slovenska môže byť v noci z nedele na pondelok (19. 1.) mínus 15 stupňov Celzia, niekde až mínus 19 stupňov Celzia.

Meteorológovia preto vydali pre viaceré okresy výstrahu prvého stupňa. Platí predbežne od polnoci do pondelka 9.00 h.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Výstraha sa týka celého Banskobystrického, Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Platí aj pre väčšinu okresov v Nitrianskom a Trenčianskom kraji. „Nízka teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a fyzické aktivity v exteriéroch. Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblastiach zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia,“ upozornili meteorológovia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SČK: Zlomeninu treba znehybniť a privolať pomoc, nikdy sa nemá naprávať

SČK: Zlomeninu treba znehybniť a privolať pomoc, nikdy sa nemá naprávať

DNES - 17:52Domáce

Poľadovica prináša zvýšené riziko úrazov. Upozornil na to Slovenský Červený kríž.

Zranená česká turistka vo Veľkej Fatre bola letecky prevezená do nemocnice

Zranená česká turistka vo Veľkej Fatre bola letecky prevezená do nemocnice

DNES - 16:40Domáce

V nedeľu krátko predpoludním pomáhala Horská záchranná služba (HZS) 52-ročnej turistke českej národnosti.

Polícia varuje pred podvodnými emailmi, podvodníci v nich vystupujú v mene banky

Polícia varuje pred podvodnými emailmi, podvodníci v nich vystupujú v mene banky

DNES - 14:55Domáce

Polícia varuje pred podvodnými emailmi. Podvodníci prostredníctvom nich zasielajú ľuďom falošné QR kódy v mene banky.

Šutaj Eštok víta návštevu premiéra v USA, Korčokovi chýbajú vyjadrenia

Šutaj Eštok víta návštevu premiéra v USA, Korčokovi chýbajú vyjadrenia

DNES - 14:17Domáce

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok víta návštevu premiéra Roberta Fica v USA, kritizuje však konanie Spojených štátov amerických vo Venezuele či snahu prezidenta Donalda Trumpa získať Grónsko.

Vosveteit.sk
Najdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiachNajdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiach
Je lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybuJe lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybu
Výskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo SlnkaVýskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo Slnka
Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešenímČas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
Vedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárovVedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárov
Wi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internetWi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internet
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátoraVedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divákNetflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na UkrajineRuskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP