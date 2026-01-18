  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 18.1.2026Meniny má Bohdana
-2°Bratislava

SČK: Zlomeninu treba znehybniť a privolať pomoc, nikdy sa nemá naprávať

  • DNES - 17:52
  • Bratislava
SČK: Zlomeninu treba znehybniť a privolať pomoc, nikdy sa nemá naprávať

Poľadovica prináša zvýšené riziko úrazov. Upozornil na to Slovenský Červený kríž (SČK).

Pripomenul preto kroky pri prvej pomoci pri zlomenine dolnej končatiny. Na ľudí apeloval, aby zlomeninu nikdy nenaprávali, znehybnili ju a privolali pomoc. Vysvetlil, že znehybnením zlomeniny sa zníži riziko vážnych komplikácií.

Stabilizujte poranenú končatinu tak, aby sa čo najmenej hýbala, aj pokiaľ je končatina deformovaná - znehybníme ju podložením a aj obložením po stranách a privoláme pomoc. Pri otvorenej zlomenine kosť nezatláčame, zastavíme vonkajšie krvácanie pomocou uložených obväzov po stranách vyčnievajúcej kosti tak, aby ich priemer bol väčší ako vyčnievajúca kosť. Ranu prekryjeme a nohu znehybníme,“ priblížil.

SČK zároveň apeloval, aby sa u postihnutého do príchodu zdravotníkov dodržiavali protišokové opatrenia. „Treba brániť stratám tepla, upokojiť zraneného, nedávať mu nič jesť ani piť. Smäd je možné potlačiť navlhčením pier. Treba tíšiť bolesť - ošetriť rany a znehybniť zlomeniny - a zabezpečiť transport, teda bezodkladne volať záchrannú zdravotnú službu (155, 112),“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ: V niektorých lokalitách môže byť v noci až mínus 19 stupňov Celzia

SHMÚ: V niektorých lokalitách môže byť v noci až mínus 19 stupňov Celzia

DNES - 18:11Domáce

Vo viacerých lokalitách Slovenska môže byť v noci z nedele na pondelok (19. 1.) mínus 15 stupňov Celzia, niekde až mínus 19 stupňov Celzia.

Zranená česká turistka vo Veľkej Fatre bola letecky prevezená do nemocnice

Zranená česká turistka vo Veľkej Fatre bola letecky prevezená do nemocnice

DNES - 16:40Domáce

V nedeľu krátko predpoludním pomáhala Horská záchranná služba (HZS) 52-ročnej turistke českej národnosti.

Polícia varuje pred podvodnými emailmi, podvodníci v nich vystupujú v mene banky

Polícia varuje pred podvodnými emailmi, podvodníci v nich vystupujú v mene banky

DNES - 14:55Domáce

Polícia varuje pred podvodnými emailmi. Podvodníci prostredníctvom nich zasielajú ľuďom falošné QR kódy v mene banky.

Šutaj Eštok víta návštevu premiéra v USA, Korčokovi chýbajú vyjadrenia

Šutaj Eštok víta návštevu premiéra v USA, Korčokovi chýbajú vyjadrenia

DNES - 14:17Domáce

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok víta návštevu premiéra Roberta Fica v USA, kritizuje však konanie Spojených štátov amerických vo Venezuele či snahu prezidenta Donalda Trumpa získať Grónsko.

Vosveteit.sk
Najdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiachNajdlhšie žijúce žraloky sveta môžu ukrývať kľúč ku zraku, ktorý neochabne ani po stáročiach
Je lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybuJe lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybu
Výskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo SlnkaVýskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo Slnka
Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešenímČas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
Vedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárovVedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárov
Wi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internetWi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internet
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátoraVedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divákNetflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na UkrajineRuskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP