Zranená česká turistka vo Veľkej Fatre bola letecky prevezená do nemocnice
V nedeľu krátko predpoludním pomáhala Horská záchranná služba (HZS) 52-ročnej turistke českej národnosti, ktorá sa nachádzala na zelenom turistickom značenom chodníku smerujúcom od sedla Ploskej k sedlu pod Čiernym kameňom vo Veľkej Fatre, kde si pošmyknutím a následným pádom spôsobila poranenie dolnej končatiny v oblasti kolena, pre ktoré nebola schopná túru dokončiť. HZS o tom informovala na webe.
O súčinnosť pri záchrannej akcii bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS), ktorá pribrala na heliporte na Donovaloch horského záchranára z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra. „Záchranár HZS spolu s lekárom VZZS z Trenčína boli vysadení na mieste pomocou palubného navijaka. Pacientku vyšetrili, ošetrili a pripravili na transport vrtuľníkom. Následne bola česká turistka letecky prevezená do nemocnice v Banskej Bystrici na ďalšie ošetrenie,“ spresnili horskí záchranári.
Polícia varuje pred podvodnými emailmi, podvodníci v nich vystupujú v mene banky
Polícia varuje pred podvodnými emailmi. Podvodníci prostredníctvom nich zasielajú ľuďom falošné QR kódy v mene banky.
Šutaj Eštok víta návštevu premiéra v USA, Korčokovi chýbajú vyjadrenia
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok víta návštevu premiéra Roberta Fica v USA, kritizuje však konanie Spojených štátov amerických vo Venezuele či snahu prezidenta Donalda Trumpa získať Grónsko.
Kamil Šaško: Slovensko má zabezpečené dodávky humánneho inzulínu na celý rok
Slovensko má zabezpečené dodávky humánneho inzulínu na celý rok 2026. V rozhovore pre TASR o tom ubezpečil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Michal Šipoš: Názov Hnutie Slovensko neplánujeme meniť, ľudia si naň zvykajú
Opozičné Hnutie Slovensko nateraz neplánuje meniť svoj súčasný názov. Uviedol to šéf parlamentného poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš.