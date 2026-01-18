  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 18.1.2026Meniny má Bohdana
-1°Bratislava

KDH nerozumie, prečo k podpisu dohody s USA prišlo až teraz

  • DNES - 16:09
  • Bratislava
KDH nerozumie, prečo k podpisu dohody s USA prišlo až teraz

Opozičné hnutie KDH nerozumie, prečo k podpisu dohody medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky prišlo až teraz.

Upozorňuje, že zmluva mala byť „vyštrnganá“ už v júli. Poukazuje na to, že Slovensko tak stratilo pol roka. Vyplýva to z vyjadrenia kresťanských demokratov na sociálnej sieti.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) podpísal s USA medzištátnu zmluvu o spolupráci v jadrovej oblasti, ktorá je nevyhnutným predpokladom na prípravu zmluvy na realizáciu projektu výstavby novej jadrovej elektrárne v lokalite Jaslovské Bohunice. Pre energetickú bezpečnosť Slovenska je to veľmi dobrá správa, ale prečo je zmluva podpísaná až teraz, keď podľa slov ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) bola zmluva ‚vyštrnganá' už v júli 2025?“ spýtali sa.

KDH mieni, že Fico chcel mať fotku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a zmluvu si vzal za rukojemníka. „Vo svete energetiky sa však práve rozpútava krutý boj o termíny výroby kľúčových komponentov, ako sú tlakové nádoby reaktorov, parogenerátory či turbíny, kde sa hrá doslova o každý deň. Márnivosťou Roberta Fica Slovensko práve stratilo pol roka. Pre ambiciózny termín spustenia elektrárne v roku 2040 to môže byť fatálne zdržanie a Slovensko po predpokladanom odstavení elektrárne Bohunice V2 môže prísť o energetickú sebestačnosť,“ dodalo.

Premiéra v tejto súvislosti kritizovala aj opozičná poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Vyčítala mu, že rokovania s Trumpom viedol v čase, keď Trump hrozí uvalením ciel na krajiny, ktoré nepodporia jeho zámer s Grónskom. „Väčší dôkaz o Ficovej strate súdnosti v zahraničnej politike ani nemohol prísť. S Donaldom Trumpom sa fotí práve vo chvíli, keď on vyhlasuje colnú vojnu proti našim kľúčovým partnerom v Európskej únii s cieľom ulúpiť Grónsko. Tento konflikt pritom priamo ohrozí aj slovenský priemysel a pracovné miesta, pričom náš kvázisuverén na všetky štyri svetové strany sa pred Trumpom zjavne nezmohol ani na náznak obrany našich záujmov,“ okomentovala.

Minister energetiky USA Christopher A. Wright a slovenský premiér Fico podpísali v piatok (16. 1.) medzivládnu dohodu o rozšírení spolupráce v oblasti civilného jadrového programu Slovenska. Fico mieni, že Slovensko bude vďaka dohode s USA patriť medzi výnimočné krajiny. Dohoda podľa neho otvára dvere na rokovania o dodávkach americkej jadrovej technológie na Slovensko s cieľom postaviť a dať do prevádzky v rokoch 2040 - 2041 úplne nový jadrový zdroj o výkone 1200 megawattov na území súčasnej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Andrej Danko: Zmena rokovacieho poriadku NRSR sa má prebrať v úvode schôdze

Andrej Danko: Zmena rokovacieho poriadku NRSR sa má prebrať v úvode schôdze

DNES - 14:16Ekonomické

Národná rada (NR) SR by mala úpravu rokovacieho poriadku parlamentu prebrať v úvode najbližšej schôdze, ktorá sa má začať 27. januára.

Danko mieni, že o atómových elektrárňach sa má rokovať i s inými štátmi

Danko mieni, že o atómových elektrárňach sa má rokovať i s inými štátmi

DNES - 13:21Ekonomické

Líder koaličnej SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko si myslí, že o téme výstavby nového jadrového bloku na Slovensku by sa malo rokovať aj s inými štátmi ako USA.

EÚ zrejme zastaví schvaľovanie obchodnej dohody s USA

EÚ zrejme zastaví schvaľovanie obchodnej dohody s USA

DNES - 10:34Ekonomické

Európska únia zrejme zastaví schvaľovanie obchodnej dohody s USA.

Elon Musk požaduje od OpenAI až 109,4 miliardy USD

Elon Musk požaduje od OpenAI až 109,4 miliardy USD

VČERA - 17:03Ekonomické

Miliardár Elon Musk požaduje od spoločnosti OpenAI, ktorá stojí za jazykovým modelom ChatGPT, až 109,4 miliardy USD (94,17 miliardy eur).

Vosveteit.sk
Je lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybuJe lepšie nabíjať mobil postupne alebo na 100 %? Výrobcovia upozorňujú na častú chybu
Výskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo SlnkaVýskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo Slnka
Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešenímČas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
Vedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárovVedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárov
Wi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internetWi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internet
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátoraVedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divákNetflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na UkrajineRuskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
Prečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujúPrečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP