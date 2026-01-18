  • Články
Bratislava

Francúzska ministerka: Aj Trump môže veľa stratiť zavedením ciel, ktorými hrozí

  • DNES - 14:19
  • Paríž
Aj Spojené štáty utrpia v prípade, ak prezident Donald Trump uplatní hrozby zavedenia ciel na európske krajiny, ktoré sú proti jeho plánom na získanie Grónska.

V nedeľu to uviedla francúzska ministerka hospodárstva Annie Genevardová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

V tejto eskalácii ciel má čo stratiť aj on (Trump), rovnako ako jeho vlastní farmári a priemyselníci,“ povedala Genevardová pre stanice Europe 1 a CNews. Zároveň dodala, že akékoľvek prevzatie autonómneho dánskeho územia zo strany Spojených štátov by bolo „neprijateľné“.

Trump v sobotu oznámil, že uvalí nové clo na dovoz z ôsmich európskych krajín, ktoré vyslali vojakov do Grónska. Šéf Bieleho domu požaduje, aby sa toto autonómne dánske územie stalo súčasťou USA. Viacero európskych lídrov jeho vyhrážky odsúdilo ako neprijateľné.

Šéf Bieleho domu uviedol, že na všetok tovar importovaný do USA z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska uvalí od 1. februára desaťpercentné clo a od 1. júna ho zvýši na 25 percent, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.

Predstavitelia európskych krajín v sobotu odmietli vyhrážky amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedením ciel voči ôsmim európskym krajinám, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Európska únia podľa Predsedu Európskej rady Antónia Costu na ne dôrazne odpovie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ich označil za neakceptovateľné, britský premiér Keir Starmer za „úplne scestné“.

Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti. Už niekoľkokrát zdôraznil, že Washington má záujem o tento strategicky významný ostrov, s čím európski partneri v NATO nesúhlasia.

Zdroj: Info.sk, TASR
