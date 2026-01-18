  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 18.1.2026Meniny má Bohdana
Bratislava

Andrej Danko: Zmena rokovacieho poriadku NRSR sa má prebrať v úvode schôdze

  • DNES - 14:16
  • Bratislava
Andrej Danko: Zmena rokovacieho poriadku NRSR sa má prebrať v úvode schôdze

Národná rada (NR) SR by mala úpravu rokovacieho poriadku parlamentu prebrať v úvode najbližšej schôdze, ktorá sa má začať 27. januára.

Uviedol to líder SNS a podpredseda NR SR Andrej Danko. Koalícia má už byť podľa neho dohodnutá na 95 percentách zmien. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci (PS) upozornil na to, že nevie, o aké zmeny má ísť. Kritizoval, že úprava sa nekonzultuje so všetkými poslaneckými klubmi. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii TA3 V politike.

Novela rokovacieho poriadku ide v procese, zastala na jeseň, lebo sa koaliční partneri v druhom čítaní nakoniec nedohodli na tých zmenách. Potom si povedali, že musia urobiť tzv. protiopozičnú, prokoaličnú zmenu rokovacieho poriadku. Mne teraz dva týždne volajú novinári a pýtajú sa ma ako podpredsedu NR SR, čo si myslím o tých zmenách, ale mne o nich nikto nepovie. Podľa mňa ešte nie sú spísané, lebo sa urobia deň predtým, ako sa začne rokovať a nakoniec to bude taký bordel, že nič z toho ani neprejde,“ skonštatoval Dubéci.

Danko reagoval, že s opozičnými poslancami sa o novele diskutovalo v prvom kole rokovaní. „Načo máme s nimi rokovať, keď oni aj tak nič nepodporia,“ podotkol. V diskusii však priblížil zmeny, ktoré majú byť v úprave. Hovoril o skracovaní rečníckeho času či riešení správania poslancov. Pripustil sankcie za porušenie. Hovoril pritom o vulgárnom správaní niektorých poslancov. Poukázal na poslednú minuloročnú schôdzu NR SR. Zároveň priblížil, že je aj iná verzia úpravy rokovacieho poriadku, ktorú presadzuje SNS. Navrhla v nej, aby sa do pléna dostali len také zákony, ktoré prejdú ústavnoprávnym výborom v parlamente. S týmto návrhom podľa Danka však nesúhlasí koaličný Hlas-SD.

Témou diskusie bola aj novela Trestného zákona z dielne SNS, ktorá má priniesť zníženie hornej hranice trestných sadzieb pri viacerých extrémistických trestných činoch, s čím nesúhlasí Hlas-SD. Danko povedal, že na tom nestojí vláda. Hovoril však o potrebe úprav. „Nie každá veta v krčme má byť trestaná piatimi rokmi basy,“ okomentoval. Ohradil sa však voči kritike. „SNS nikdy nebola xenofóbna ani fašistická strana,“ doplnil. Dubéci to kritizoval. Hovoril, že koalícia chce riešiť problémy extrémistov.

Politici debatovali aj o transakčnej dani. Danko zopakoval, že by ju zrušil zajtra. „Bude to jedna z podmienok našej účasti v ďalšej vláde,“ deklaroval. Myslí si, že pokiaľ by teraz navrhol jej úplné zrušenie, tak rozbije štátny rozpočet. „Premiér potom môže povedať, že my sme ohrozili financovanie,“ doplnil. Privítal však, že sa zrušila transakčná daň pre živnostníkov, čo SNS presadzovala. Dubéci opätovne transakčnú daň kritizoval, rovnako aj ďalšie konsolidačné opatrenia, ktoré sa dotkli podnikateľov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Danko mieni, že o atómových elektrárňach sa má rokovať i s inými štátmi

Danko mieni, že o atómových elektrárňach sa má rokovať i s inými štátmi

DNES - 13:21Ekonomické

Líder koaličnej SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko si myslí, že o téme výstavby nového jadrového bloku na Slovensku by sa malo rokovať aj s inými štátmi ako USA.

EÚ zrejme zastaví schvaľovanie obchodnej dohody s USA

EÚ zrejme zastaví schvaľovanie obchodnej dohody s USA

DNES - 10:34Ekonomické

Európska únia zrejme zastaví schvaľovanie obchodnej dohody s USA.

Elon Musk požaduje od OpenAI až 109,4 miliardy USD

Elon Musk požaduje od OpenAI až 109,4 miliardy USD

VČERA - 17:03Ekonomické

Miliardár Elon Musk požaduje od spoločnosti OpenAI, ktorá stojí za jazykovým modelom ChatGPT, až 109,4 miliardy USD (94,17 miliardy eur).

Kéry víta otvorenie témy extrémizmu, no nie je fanúšik znižovania trestov

Kéry víta otvorenie témy extrémizmu, no nie je fanúšik znižovania trestov

VČERA - 14:33Ekonomické

Poslanec Národnej rady SR Marián Kéry (Smer-SD) je rád, že sa vďaka koaličnej SNS otvorí téma extrémizmu. Nie je však podľa vlastných slov fanúšikom znižovania trestov za extrémistické trestné činy.

Vosveteit.sk
Výskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo SlnkaVýskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo Slnka
Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešenímČas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
Vedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárovVedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárov
Wi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internetWi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internet
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátoraVedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divákNetflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na UkrajineRuskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
Prečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujúPrečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujú
Čoskoro budú tepelné čerpadlá ukladať teplo pomocou tepelných batérií zo soľných hydrátovČoskoro budú tepelné čerpadlá ukladať teplo pomocou tepelných batérií zo soľných hydrátov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP