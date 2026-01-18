  • Články
Nedeľa, 18.1.2026Meniny má Bohdana
Bratislava

Macron chce požiadať EÚ o aktivovanie nástroja proti ekonomickému nátlaku

  • DNES - 14:14
  • Paríž
Francúzsky prezident Emmanuel Macron požiada Európsku úniu, aby aktivovala svoj vplyvný nástroj proti ekonomickému nátlaku v prípade, ak Spojené štáty zavedú clá v súvislosti s patovou situáciou ohľadom sporu o Grónsko, uviedol v nedeľu jeho tím.

Doposiaľ nevyužitý Nástroj EÚ proti ekonomickému nátlaku (ACI), známy aj pod pomenovaním „trade bazooka“ – umožňuje obmedziť dovoz tovaru a služieb a môže byť použitý ako legislatívny spôsob na ochranu EÚ a jej členských krajín pred ekonomickým nátlakom zo strany štátov, ktoré sa snažia donútiť Úniu k zmene politiky prostredníctvom obchodných obmedzení.

Macronove vyjadrenia prišli po tom, čo šéf Bieleho domu Donald Trump v sobotu uviedol, že na všetok tovar importovaný do USA z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska uvalí od 1. februára desaťpercentné clo a od 1. júna ho zvýši na 25 percent, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.

Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti. Už niekoľkokrát zdôraznil, že Washington má záujem o tento strategicky významný ostrov, s čím európski partneri v NATO nesúhlasia.

Tisíce ľudí v grónskom hlavnom meste Nuuk, v dánskej metropole Kodaň a ďalších dánskych mestách medzitým v sobotu protestovali proti možnosti anexie Grónska zo strany USA, dodáva AFP.

Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen v nedeľu oznámil, že v najbližších dňoch navštívi členské krajiny NATO Nórsko, Spojené kráľovstvo a Švédsko, aby prediskutoval bezpečnostnú politiku aliancie v Arktíde.

Francúzska ministerka poľnohospodárstva Annie Genevardová v nedeľu varovala, že clá poškodia aj Washington.

V tejto eskalácii ciel má (Trump) veľa čo stratiť, rovnako ako jeho vlastní farmári a priemyselníci,“ povedala pre stanice Europe 1 a CNews.

Holandský minister zahraničných vecí David van Weel medzitým označil Trumpovu hrozbu za „nevysvetliteľnú“ formu „vydierania“.

Zdroj: Info.sk, TASR
