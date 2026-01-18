  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 18.1.2026Meniny má Bohdana
Bratislava

Meloniová označila Trumpove hrozby zavedenia ciel kvôli sporu o Grónsko za chybu

  • DNES - 14:03
  • Rím/Soul
Meloniová označila Trumpove hrozby zavedenia ciel kvôli sporu o Grónsko za chybu

Talianska premiérka Giorgia Meloniová v nedeľu označila vyhrážky amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť clá na krajiny, ktoré nesúhlasia s jeho plánom na obsadenie Grónska, za „chybu“. Zároveň uviedla, že s Trumpom telefonovala a oboznámila ho so svojím názorom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Domnievam sa, že uvalenie nových sankcií by bolo v súčasnosti chybou,“ povedala Meloniová novinárom počas svojej cesty do juhokórejskej metropoly Soul.

Pred niekoľkými hodinami som s Donaldom Trumpom hovorila a povedala som mu, čo si myslím, a hovorila som (aj) s generálnym tajomníkom NATO (Markom Ruttem), ktorý potvrdil, že NATO začína na tejto otázke pracovať,“ dodala talianska premiérka.

Meloniová sa však podľa AFP snažila konflikt zľahčovať a novinárom ďalej povedala, že medzi Európou a Spojenými štátmi „existuje problém s porozumením a komunikáciou“ v súvislosti s Grónskom, arktickým ostrovom, ktorý je autonómnym územím Dánska.

Podľa Meloniovej je to teraz úloha NATO, aby sa v čase narastajúcej krízy ujalo aktívnej roly.

NATO je miesto, kde sa musíme pokúsiť spoločne zorganizovať odstrašujúce prostriedky proti zasahovaniu, ktoré môže byť nepriateľské na území, ktoré je jednoznačne strategické, a ja si myslím, že skutočnosť, že NATO na tom začalo pracovať, je dobrá iniciatíva,“ dodala.

Šéf Bieleho domu v sobotu uviedol, že na všetok tovar importovaný do USA z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska uvalí od 1. februára desaťpercentné clo a od 1. júna ho zvýši na 25 percent, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.

Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti. Už niekoľkokrát zdôraznil, že Washington má záujem o tento strategicky významný ostrov, s čím európski partneri v NATO nesúhlasia.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Francúzska ministerka: Aj Trump môže veľa stratiť zavedením ciel, ktorými hrozí

Francúzska ministerka: Aj Trump môže veľa stratiť zavedením ciel, ktorými hrozí

DNES - 14:19Zahraničné

Aj Spojené štáty utrpia v prípade, ak prezident Donald Trump uplatní hrozby zavedenia ciel na európske krajiny, ktoré sú proti jeho plánom na získanie Grónska.

Macron chce požiadať EÚ o aktivovanie nástroja proti ekonomickému nátlaku

Macron chce požiadať EÚ o aktivovanie nástroja proti ekonomickému nátlaku

DNES - 14:14Zahraničné

Francúzsky prezident požiada Európsku úniu, aby aktivovala svoj vplyvný nástroj proti ekonomickému nátlaku v prípade, ak Spojené štáty zavedú clá v súvislosti s patovou situáciou ohľadom sporu o Grónsko.

Reuters: Počet obetí protestov v Iráne podľa úradov presiahol 5000

Reuters: Počet obetí protestov v Iráne podľa úradov presiahol 5000

DNES - 13:59Zahraničné

Iránske úrady potvrdili, že počas celoštátnych masových protestov v krajine prišlo o život najmenej 5000 ľudí vrátane 500 členov bezpečnostných zložiek.

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

DNES - 10:17Zahraničné

Ak sa správame sebavedome a konštruktívne a prejavujeme záujem o mierovú spoluprácu s každým, kto má záujem, nikto nami nepohŕda, uviedol Fico po pracovnom stretnutí s Donaldom Trampom.

Vosveteit.sk
Výskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo SlnkaVýskumníci prišli s netradičnou teóriou. To, kde nájdeme ropu, môže súvisieť s obehom Zeme okolo Slnka
Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešenímČas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
Vedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárovVedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárov
Wi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internetWi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internet
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátoraVedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divákNetflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na UkrajineRuskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
Prečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujúPrečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujú
Čoskoro budú tepelné čerpadlá ukladať teplo pomocou tepelných batérií zo soľných hydrátovČoskoro budú tepelné čerpadlá ukladať teplo pomocou tepelných batérií zo soľných hydrátov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP