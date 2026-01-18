Meloniová označila Trumpove hrozby zavedenia ciel kvôli sporu o Grónsko za chybu
- DNES - 14:03
- Rím/Soul
Talianska premiérka Giorgia Meloniová v nedeľu označila vyhrážky amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť clá na krajiny, ktoré nesúhlasia s jeho plánom na obsadenie Grónska, za „chybu“. Zároveň uviedla, že s Trumpom telefonovala a oboznámila ho so svojím názorom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Domnievam sa, že uvalenie nových sankcií by bolo v súčasnosti chybou,“ povedala Meloniová novinárom počas svojej cesty do juhokórejskej metropoly Soul.
„Pred niekoľkými hodinami som s Donaldom Trumpom hovorila a povedala som mu, čo si myslím, a hovorila som (aj) s generálnym tajomníkom NATO (Markom Ruttem), ktorý potvrdil, že NATO začína na tejto otázke pracovať,“ dodala talianska premiérka.
Meloniová sa však podľa AFP snažila konflikt zľahčovať a novinárom ďalej povedala, že medzi Európou a Spojenými štátmi „existuje problém s porozumením a komunikáciou“ v súvislosti s Grónskom, arktickým ostrovom, ktorý je autonómnym územím Dánska.
Podľa Meloniovej je to teraz úloha NATO, aby sa v čase narastajúcej krízy ujalo aktívnej roly.
„NATO je miesto, kde sa musíme pokúsiť spoločne zorganizovať odstrašujúce prostriedky proti zasahovaniu, ktoré môže byť nepriateľské na území, ktoré je jednoznačne strategické, a ja si myslím, že skutočnosť, že NATO na tom začalo pracovať, je dobrá iniciatíva,“ dodala.
Šéf Bieleho domu v sobotu uviedol, že na všetok tovar importovaný do USA z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska uvalí od 1. februára desaťpercentné clo a od 1. júna ho zvýši na 25 percent, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.
Trump opakovane tvrdí, že Spojené štáty potrebujú Grónsko, autonómne územie Dánska, z dôvodu národnej bezpečnosti. Už niekoľkokrát zdôraznil, že Washington má záujem o tento strategicky významný ostrov, s čím európski partneri v NATO nesúhlasia.
