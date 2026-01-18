  • Články
EÚ zrejme zastaví schvaľovanie obchodnej dohody s USA

  • DNES - 10:34
  • Brusel/Washington
Európska únia (EÚ) zrejme zastaví schvaľovanie obchodnej dohody s USA.

Dôvodom sú hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, že zavedie clá na osem európskych krajín, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.

Poslanci Európskeho parlamentu sú pripravení pozastaviť schvaľovanie obchodnej dohody medzi EÚ a USA po tom, čo prezident Trump oznámil, že uvalí clá na krajiny podporujúce Grónsko v reakcii na americké hrozby.

Manfred Weber, predseda Európskej ľudovej strany (EPP), najväčšej frakcie v Európskom parlamente, v sobotu (17. 1.) vyhlásil, že dohoda s USA „už nie je možná“. Dodal, že dohoda o znižovaní ciel na americké výrobky „sa musí zastaviť“.

Obchodná dohoda, ktorú šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uzavrela s Trumpom minulý rok, je čiastočne v platnosti, no stále čaká na súhlas Európskeho parlamentu. Ak sa EPP pridá k ľavicovým skupinám, zrejme bude mať dostatok hlasov na jej zablokovanie.

Dohoda stanovila 15-percentné clo na dovoz väčšiny tovarov z EÚ do USA výmenou za záväzok Únie zrušiť clá na americké priemyselné výrobky a niektoré poľnohospodárske produkty. Von der Leyenová chcela dohodou zabrániť rozsiahlej obchodnej vojne.

Kritici v europarlamente dlhodobo tvrdia, že dohoda je jednostranne v prospech USA. Napätie sa prehĺbilo po tom, čo Washington rozšíril 50-percentné clo na oceľ a hliník na stovky ďalších európskych produktov.

Trump v sobotu uviedol, že od 1. februára zavedie 10-percentné clo na tovary z európskych krajín, ktoré podporili Grónsko, a že sadzba sa zvýši na 25 %, ak USA nedosiahnu dohodu o „úplnom a totálnom odkúpení Grónska“.

Európski lídri reagovali okamžite. Von der Leyenová varovala, že clá „podkopávajú transatlantické vzťahy, pričom hrozí nebezpečná špirála odvetných krokov“. Francúzsky prezident Emmanuel Macron označil Trumpove hrozby za „neprijateľné“.

Je jasné, že všetci partneri obchodnej dohody musia rešpektovať suverenitu každej krajiny,“ uviedol predseda obchodného výboru Európskeho parlamentu Bernd Lange. Takisto vyzval na pozastavenie implementácie dohody. EÚ by podľa neho mala uvažovať aj o použití nástroja proti nátlaku (ACI), čo je jej najtvrdší obchodný mechanizmus.

Tento nástroj, ktorý EÚ zatiaľ nikdy nepoužila, umožňuje reagovať na nátlakové kroky tretích krajín, napríklad clami, daňami pre technologické firmy či obmedzeniami investícií. Môže takisto obmedziť prístup na európsky trh alebo účasť firiem na verejných zákazkách.

Zdroj: Info.sk, TASR
