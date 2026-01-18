  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 18.1.2026Meniny má Bohdana
Bratislava

Michal Šipoš: Názov Hnutie Slovensko neplánujeme meniť, ľudia si naň zvykajú

  • DNES - 10:26
  • Bratislava
Michal Šipoš: Názov Hnutie Slovensko neplánujeme meniť, ľudia si naň zvykajú

Opozičné Hnutie Slovensko nateraz neplánuje meniť svoj súčasný názov. Uviedol to šéf parlamentného poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš.

Súčasný názov podľa neho odzrkadľuje, že sú otvorení pre všetkých, pre celú krajinu. Nemyslí si, že sú menej poznateľní, ľudia si podľa neho na nový názov zvykajú. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v rozhovore pre TASR.

Ľudia si zvykajú na náš nový názov. Niektorí politici nás tak stále nevolajú. Myslia si, že nám uškodia, keď nás budú ešte nazývať OĽANO. My sa však na tom len smejeme. Ja si myslím, že na našom názve nie je nič zlé. Hovorí to o nás - my v politike sme a budeme za Slovensko. Netreba žiaden prívlastok, ako progresívne, keďže my máme radi Slovensko také, aké je. Sme otvorené hnutie pre konzervatívcov aj liberálnejšie zmýšľajúcich, osoby akéhokoľvek vierovyznania. My chceme byť takým zrkadlom Slovenska,“ skonštatoval pre TASR.

K zmene názvu malo dôjsť preto, že hnutie už nebolo stotožnené s tým predchádzajúcim. Šipoš vysvetlil, že pôvodne sa chceli volať Obyčajní ľudia, no daný názov si pre svoju stranu zaregistroval politik Víťazoslav Móric. „Urobil tak v čase, keď sme zbierali podpisy na vznik strany, chcel nám to prekaziť. Keďže sme sa dozvedeli, že strana Obyčajní ľudia už existuje, vymysleli, respektíve doplnili sme názov Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Média a ľudia však z toho spravili skratku OĽANO, čo z nášho pohľadu nereprezentovalo žiadny význam. V hnutí sme sa pravidelne bavili o tom, že by sme ho mali zmeniť,“ dodal.

S názvom Hnutie Slovensko prišiel podľa slov Šipoša líder hnutia Igor Matovič. „Povedal, že však za Slovensko bojujeme, máme ho radi, sme tu doma. No a tak sme si ten názov dali zaregistrovať. Samozrejme, zmenu názvu sme si prešli a odsúhlasili na predsedníctve,“ okomentoval.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Kamil Šaško: Slovensko má zabezpečené dodávky humánneho inzulínu na celý rok

Kamil Šaško: Slovensko má zabezpečené dodávky humánneho inzulínu na celý rok

DNES - 10:29Domáce

Slovensko má zabezpečené dodávky humánneho inzulínu na celý rok 2026. V rozhovore pre TASR o tom ubezpečil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).

Tesco sťahuje z predaja tento výrobok: Problémom sú ťažké kovy

Tesco sťahuje z predaja tento výrobok: Problémom sú ťažké kovy

VČERA - 20:22Domáce

Pri výrobe produktu sa mal použiť nevyhovujúci materiál. Zákazníci ho môžu vrátiť na predajni.

Chlapec spadol z lanovky vo Vysokých Tatrách, poranil si chrbticu a hrudník

Chlapec spadol z lanovky vo Vysokých Tatrách, poranil si chrbticu a hrudník

VČERA - 19:29Domáce

K pádu dieťaťa z lanovky došlo v sobotu dopoludnia na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.

PS chce uľahčiť začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením do škôl

PS chce uľahčiť začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením do škôl

VČERA - 16:53Domáce

Opozičné hnutie PS chce uľahčiť začleňovanie detí so zdravotným znevýhodnením do škôl a zlepšiť dostupnosť podporných opatrení.

Vosveteit.sk
Čas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešenímČas na Mesiaci plynie inak než na Zemi. Rozdiely v čase môžu ohroziť misie, Čína prichádza s riešením
Vedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárovVedci sa desať rokov naháňali za časticou, ktorá neexistuje: V stávke sú miliardy dolárov
Wi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internetWi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internet
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátoraVedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divákNetflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na UkrajineRuskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
Prečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujúPrečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujú
Čoskoro budú tepelné čerpadlá ukladať teplo pomocou tepelných batérií zo soľných hydrátovČoskoro budú tepelné čerpadlá ukladať teplo pomocou tepelných batérií zo soľných hydrátov
Zakladal si si Gmail s prezývkou, ktorá je dnes viac trápna ako „cool“? Google práve začal sprístupňovať funkciu, ktorá ti ju dovolí zmeniťZakladal si si Gmail s prezývkou, ktorá je dnes viac trápna ako „cool“? Google práve začal sprístupňovať funkciu, ktorá ti ju dovolí zmeniť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP