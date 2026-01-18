Michal Šipoš: Názov Hnutie Slovensko neplánujeme meniť, ľudia si naň zvykajú
Opozičné Hnutie Slovensko nateraz neplánuje meniť svoj súčasný názov. Uviedol to šéf parlamentného poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš.
Súčasný názov podľa neho odzrkadľuje, že sú otvorení pre všetkých, pre celú krajinu. Nemyslí si, že sú menej poznateľní, ľudia si podľa neho na nový názov zvykajú. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v rozhovore pre TASR.
„Ľudia si zvykajú na náš nový názov. Niektorí politici nás tak stále nevolajú. Myslia si, že nám uškodia, keď nás budú ešte nazývať OĽANO. My sa však na tom len smejeme. Ja si myslím, že na našom názve nie je nič zlé. Hovorí to o nás - my v politike sme a budeme za Slovensko. Netreba žiaden prívlastok, ako progresívne, keďže my máme radi Slovensko také, aké je. Sme otvorené hnutie pre konzervatívcov aj liberálnejšie zmýšľajúcich, osoby akéhokoľvek vierovyznania. My chceme byť takým zrkadlom Slovenska,“ skonštatoval pre TASR.
K zmene názvu malo dôjsť preto, že hnutie už nebolo stotožnené s tým predchádzajúcim. Šipoš vysvetlil, že pôvodne sa chceli volať Obyčajní ľudia, no daný názov si pre svoju stranu zaregistroval politik Víťazoslav Móric. „Urobil tak v čase, keď sme zbierali podpisy na vznik strany, chcel nám to prekaziť. Keďže sme sa dozvedeli, že strana Obyčajní ľudia už existuje, vymysleli, respektíve doplnili sme názov Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Média a ľudia však z toho spravili skratku OĽANO, čo z nášho pohľadu nereprezentovalo žiadny význam. V hnutí sme sa pravidelne bavili o tom, že by sme ho mali zmeniť,“ dodal.
S názvom Hnutie Slovensko prišiel podľa slov Šipoša líder hnutia Igor Matovič. „Povedal, že však za Slovensko bojujeme, máme ho radi, sme tu doma. No a tak sme si ten názov dali zaregistrovať. Samozrejme, zmenu názvu sme si prešli a odsúhlasili na predsedníctve,“ okomentoval.
