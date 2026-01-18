Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ
Ak sa správame sebavedome a konštruktívne a prejavujeme záujem o mierovú spoluprácu s každým, kto má záujem, nikto nami nepohŕda, uviedol slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) po pracovnom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v USA v jeho sídle Mar-a-Lago v meste Palm Beach na Floride.
Počas stretnutia sa dotkli viacerých tém vrátane vojny na Ukrajine, Európskej únie a vzájomných bilaterálnych vzťahov.
Podľa slov predsedu vlády SR návšteva prebehla v neformálnom duchu, čo označil za prejav úcty a dôvery. Na stretnutí boli prítomní aj ministri zahraničných vecí USA a Slovenska Marco Rubio a Juraj Blanár (Smer-SD).
Spoločné diskusie sa nevyhli téme Ukrajiny, kde premiér zopakoval, že americkému prezidentovi tlmočil svoje doterajšie postoje, ktoré sa nezmenili. „Všetky moje stanoviská sú dostatočne známe a v rovnakom znení ich opakujem na každom stretnutí,“ uviedol. V kontexte iných citlivých medzinárodných udalostí Fico deklaroval „slovenský mierový postoj a názor, že pred vojenskými riešeniami musí mať prednosť diplomacia a vzájomné počúvanie sa“.
Podľa slov premiéra sa s Trumpom názorovo zhodli v pohľade na Európsku úniu ako na „inštitúciu v hlbokej kríze“. Dodal, že spoločne hodnotili konkurencieschopnosť a energetickú a migračnú politiku bloku.
Diskutovali aj o medzivládnej dohode medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky, ktorú v sobotu (17. 1.), pred stretnutím na Floride, slávnostne podpísali vo Washingtone. „Obidve krajiny si plne uvedomujú, že riešenie vážnych energetických výziev nie je možné cez veterné turbíny či fotovoltiku, ale že základom do budúcnosti je prudký rozvoj jadrovej energetiky,“ uviedol Fico v tomto kontexte.
Premiér ďalej informoval, že americkému prezidentovi podaroval slovenskú poštovú známku s motívom vojaka americkej námornej pechoty slovenského pôvodu Michala Stranka. Doplnil, že ako veliteľ vojenskej jednotky vztyčoval vo februári 1945 na znak víťazstva nad Japonskom na ostrove Iwó-džima americkú zástavu. Uviedol, že fotografia z tejto udalosti sa stala predlohou pre významný vojenský monument umiestnený na vojenskom cintoríne v Arlingtone.
„Cesta do USA bola naším ďalším úspechom, ako to bolo aj pri návštevách Ruska, Číny a ďalších mnohých krajín. Veľa rozhodnutí robíme nadčasovo... Odvážnym, suverénnym a hrdým šťastie praje. Cesta do USA, z ktorej sa teraz vraciame, bola suverénnou, sebavedomou a užitočnou reprezentáciou našej vlasti,“ uzavrel predseda vlády SR.
Prepis príhovoru predsedu vlády
Suverénna slovenská zahraničná politika na všetky štyri svetové strany prináša svoje ovocie. Ak sa správame sebavedome a konštruktívne a prejavujeme záujem o mierovú spoluprácu s každým, kto má záujem, nikto nami nepohŕda. Ak slobodne vyjadrujeme názory, sme vítaní ako rovnocenní partneri.
V tomto duchu prebehlo aj moje stretnutie s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Na stretnutí boli prítomní aj ministri zahraničných vecí USA a Slovenska Marko Rubio a Juraj Blanár. Rokovanie prebehlo v obývačke amerického prezidenta v jeho súkromnom dome na Floride, čo mu dodávalo veľkú mieru neformálnosti a otvorenosti. V diplomacii sa takáto forma stretnutia vníma ako prejav vysokej úcty a dôvery. Po skončení pracovnej časti sa americký prezident a minister zahraničných vecí neformálne pozdravili aj s podpredsedníčkou vlády Denisou Sakovou a štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Marekom Eštokom.
Predmetom dlhej diskusie boli viaceré medzinárodné témy s osobitným zameraním na Ukrajinu, kde sa americkí predstavitelia zaujímali o naše postoje, pretože vedeli, že nie sme bruselskí papagáji a na vojnu na Ukrajine dlhodobo vyjadrujeme vlastné suverénne názory opierajúce sa o naše poznanie. Bolo by míňaním času, keby som teraz opakoval, čo som americkému prezidentovi Trumpovi v súvislosti s Ukrajinou tlmočil. Všetky moje stanoviská sú dostatočne známe a v rovnakom znení ich opakujem na každom stretnutí. V kontexte iných citlivých medzinárodných udalostí som jasne deklaroval slovenský mierový postoj a názor, že pred vojenskými riešeniami musí mať prednosť diplomacia a vzájomné počúvanie sa. Nevyhli sme sa ani hodnoteniu EÚ, jej konkurencieschopnosti, energetickej a migračnej politiky, pričom bola úplná zhoda v nazeraní na EÚ ako na inštitúciu v hlbokej kríze.
Pri inventúre bilaterálnych slovensko-amerických vzťahov dominoval fakt, že nemáme žiadne otvorené politické otázky. Celkom prirodzene sme sa vrátili k medzivládnej dohode o spolupráci medzi USA a Slovenskom v civilnom jadrovom programe. Obidve krajiny si plne uvedomujeme, že riešenie vážnych energetických výziev nie je možné cez veterné turbíny či fotovoltiku, ale že základom do budúcnosti je prudký rozvoj jadrovej energetiky. Aby som americkému prezidentovi pripomenul aj osobité historické a ľudské prepojenia, okrem iného som mu daroval aj slovenskú poštovú známku s motívom vojaka americkej námornej pechoty slovenského pôvodu Michala Stranka, narodeného v obci Jarabina v okrese Stará Ľubovňa. Ako veliteľ vojenskej jednotky vztyčoval vo februári 1945 na znak víťazstva nad Japonskom na ostrove Iwo Jima americkú zástavu. Fotografia z tejto udalosti sa stala ikonickou a súčasne aj predlohou pre významný vojenský monument umiestnený na vojenskom cintoríne v Arlingtone. Michal Strank žiaľ krátko na to zahynul v bojovej akcii.
Vážení priatelia, tento príspevok robíme v hlbokej noci nad Atlantikom a verím, že keď bude zverejnený, budem doma spať spravodlivým spánkom a nebudem môcť prejaviť ani len štipku úcty k duchovným perlám vypúšťaným z úst protislovenskej opozície a médií. Niečo som zachytil na Floride pri nastupovaní do lietadla. Chápem, že opozíciu a jej médiá ide roztrhnúť od zlosti. V priebehu jedného roka som sa, s niektorými dokonca opakovane, stretol so všetkými svetovými lídrami. A nešlo o formálne podanie rúk, ale vážne pracovné stretnutia. Takto asi nevyzerá medzinárodná izolácia, ako o nej opozícia mláti prázdnu slamu. Ťaháme na Slovensko investície, rovnako robíme na energetickej bezpečnosti. Bez jadrových elektrární Slovensko nebude energeticky bezpečné, preto výstavba nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach do stopercentného vlastníctva štátu nie je naša zábavka, ale nevyhnutný fakt. Opozícia v období, kedy vládla, neurobila nič, len rozvrátila verejné financie, privatizovala a nechala padať strategické firmy na kolená, ako to bolo napríklad v Žiari nad Hronom pri výrobe hliníka. Vyvracať všetky zverejnené nezmysly je stratou času, pretože sú len výplodom závisti, nenávisti a neznalosti. Zareagujem aspoň na obvinenie, že výstavbou nového jadrového bloku ideme zadlžovať Slovensko. Takže vážené opozičné deti. O financovanie tohto projektu je taký záujem, že peňaženky slovenských občanov ani teraz, ani v budúcnosti nebudú ním nijako zaťažené. Naopak, rýchla výstavba tohto bloku do štátneho vlastníctva garantuje stabilné a dostupné ceny elektriny pre domácnosti bez potreby dotovať ich zo štátneho rozpočtu, ako to robíme teraz. Blok sa postaví za cudzie investície a tie sa budú nevyhnutný čas splácať predajom vyrobenej elektrickej energie. Je súčasne zvláštne, že Vám nevadí, ak v spolupráci s USA idú stavať svoju prvú atómovú elektráreň aj Poliaci. Tiež postupujú nezmyselne a nezodpovedne, ako to tvrdíte o nás?
A nech Vás, opozičné deti, ešte viac vyštengrujem, tak Vám pripomínam, že podľa svetového hodnotenia patrí slovenský cestovný pas medzi piaty najsilnejší na svete berúc na zreteľ počet krajín sveta, ktoré môžeme navštíviť bez vízovej povinnosti. K tomuto nám pomohlo zrušenie vízovej povinnosti pri ceste do viacerých krajín vrátane Číny, ktoré je výsledkom našej aktívnej zahraničnej politiky orientovanej na všetky štyri svetové strany.
Vážení priatelia, zachovajme si zdravý rozum. Len ten nás obráni pred duchovnou prázdnotou šírenou našimi oponentami. Cesta do USA bola naším ďalším úspechom, ako to bolo aj pri návštevách Ruska, Číny a ďalších mnohých krajín. Veľa rozhodnutí robíme nadčasovo. Len pred niekoľkými mesiacmi mi niektoré členské krajiny EÚ bránili preletieť cez ich územie na oslavy víťazstva nad fašizmom do Moskvy. Tí istí dnes hovoria o potrebe viesť dialóg s Moskvou a prezidentom Putinom. Rovnako nadčasové je aj rozhodnutie pokračovať v civilnom jadrovom programe, ako bolo nadčasové v roku 2008 rozhodnutie dokončiť 3. a 4. blok JE v Mochovciach. Odvážnym, suverénnym a hrdým šťastie praje. Cesta do USA, z ktorej sa teraz vraciame, bola suverénnou, sebavedomou a užitočnou reprezentáciou našej vlasti. Z paluby vládneho špeciálu Vám želám peknú nedeľu a príjmený začiatok nového pracovného týždňa.
