  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 18.1.2026Meniny má Bohdana
-2°Bratislava

Raketu, ktorá poletí k Mesiacu, previezli na štartovaciu rampu

  • DNES - 5:45
  • Mys Canaveral
Raketu, ktorá poletí k Mesiacu, previezli na štartovaciu rampu

Pred začiatkom prvého letu k Mesiacu s posádkou za viac ako polstoročie prepravila americká vesmírna agentúra NASA obrovský raketový systém misie Artemis 2 na štartovaciu rampu.

Systém vysoký takmer 100 metrov, pozostávajúci z rakety Space Launch System (SLS) a kapsuly Orion, vyviezli z montážnej haly Kennedyho vesmírneho strediska na Myse Canaveral a v priebehu asi 12 hodín prepravili k šesť kilometrov vzdialenej rampe.

Je to začiatok veľmi dlhej cesty,“ povedal riaditeľ NASA Jared Isaacman na tlačovej konferencii. Udalosť po rokoch odkladov si prišli pozrieť tisíce pracovníkov vesmírneho centra a členov ich rodín.

Počas misie Artemis 2 by mali ešte v tomto roku ľudia letieť k Mesiacu, na ktorom boli americkí astronauti naposledy v roku 1972. Američania Christina Kochová, Victor Glover a Reid Wiseman a ich kanadský kolega Jeremy Hansen by mali Mesiac v priebehu desaťdňovej misie zatiaľ len obletieť.

Najbližším termínom štartu Artemis 2 je začiatok februára, presný dátum však potvrdia až po palivových testoch koncom januára.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Starnutie vajíčok je podľa vedcov možné zvrátiť a ich poškodenie opraviť

Starnutie vajíčok je podľa vedcov možné zvrátiť a ich poškodenie opraviť

23:19 05.12.2025Veda

Prejavy starnutia oocytov (vajíčok) je podľa vedcov možné zvrátiť a ich poškodenie sa dá opraviť.

Odborníkov znepokojuje nová nákaza, šíri sa aj dotykom

Odborníkov znepokojuje nová nákaza, šíri sa aj dotykom

21:13 27.11.2025Veda

Super-pleseň je náročná na vyhubenie, v posledných rokoch však jej výskyt stúpol niekoľkonásobne.

ESA: NASA potvrdila svoju podporu európskemu projektu na Marse

ESA: NASA potvrdila svoju podporu európskemu projektu na Marse

7:27 27.11.2025Veda

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír potvrdil, že poskytne podporu európskemu projektu prieskumného robotického vozidla Rosalind Franklin, ktorého štart je po niekoľkých odkladoch naplánovaný na rok 2028.

Ľudský mozog prechádza 5 fázami, tvrdia vedci. V ktorej sa nachádza ten váš?

Ľudský mozog prechádza 5 fázami, tvrdia vedci. V ktorej sa nachádza ten váš?

7:07 27.11.2025Veda

K prelomovým zmenám v mozgu dochádza v štyroch konkrétnych vekoch. Ktorý z nich ste prekonali vy?

Vosveteit.sk
Wi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internetWi-Fi môže byť pomalá aj pri plnom signáli. Zmenou tohto nastavenia vieš zásadne zrýchliť internet
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátoraVedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divákNetflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na UkrajineRuskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
Prečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujúPrečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujú
Čoskoro budú tepelné čerpadlá ukladať teplo pomocou tepelných batérií zo soľných hydrátovČoskoro budú tepelné čerpadlá ukladať teplo pomocou tepelných batérií zo soľných hydrátov
Zakladal si si Gmail s prezývkou, ktorá je dnes viac trápna ako „cool“? Google práve začal sprístupňovať funkciu, ktorá ti ju dovolí zmeniťZakladal si si Gmail s prezývkou, ktorá je dnes viac trápna ako „cool“? Google práve začal sprístupňovať funkciu, ktorá ti ju dovolí zmeniť
Legendárny Stinger ide do úzadia. Američania práve otestovali novú výkonnejšiu raketu NGSRILegendárny Stinger ide do úzadia. Američania práve otestovali novú výkonnejšiu raketu NGSRI
Archeológovia našli v strede džungle stratené mesto, ktoré bolo jedným z centrov Mayskej ríše: Ocomtún mal dôležitú politickú a kultúrnu funkciuArcheológovia našli v strede džungle stratené mesto, ktoré bolo jedným z centrov Mayskej ríše: Ocomtún mal dôležitú politickú a kultúrnu funkciu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP