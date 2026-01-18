Grónska ministerka ocenila reakciu európskych krajín na Trumpovu hrozbu clami
Grónska ministerka Naaja Nathanielsenová ocenila v sobotu reakciu európskych krajín, ktorým americký prezident Donald Trump pohrozil novými clami v súvislosti s budúcnosťou jej ostrova.
„Som ohromená prvými reakciami dotknutých krajín,“ uviedla ministerka pre nerastné zdroje v správe zverejnenej na sociálnej sieti. „Som vďačná a dúfam, že diplomacia a spojenectvo zvíťazia,“ doplnila.
Trump v sobotu oznámil, že uvalí nové clo na dovoz z ôsmich európskych krajín, ktoré vyslali vojakov do Grónska. Šéf Bieleho domu požaduje, aby sa toto autonómne dánske územie stalo súčasťou USA. Viacero európskych lídrov jeho vyhrážky odsúdilo ako neprijateľné.
Šéf Bieleho domu uviedol, že na všetok tovar importovaný do USA z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Británie, Holandska a Fínska uvalí od 1. februára desaťpercentné clo a od 1. júna ho zvýši na 25 percent, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.
Líder demokratickej menšiny v americkom Senáte Chuck Schumer v reakcii avizoval, že chce tieto Trumpove clá zastaviť. „Demokrati v Senáte predložia návrh zákona, aby tieto clá zablokovali skôr, ako spôsobia americkému hospodárstvu a našim spojencom v Európe ďalšie škody,“ vyhlásil.
Demokrati majú v Senáte USA síce menšinu, k Trumpovým plánom na clá sa však už kriticky vyjadrili aj viacerí republikáni.
