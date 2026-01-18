  • Články
Trump pre Politico: V Iráne nastal čas pre novú vládu

  • DNES - 2:43
  • Washington
Prezident USA Donald Trump v sobotu vyzval na ukončenie 37 rokov trvajúcej vlády ajatolláha Alího Chameneího v Iráne. Urobil tak vo vyjadreniach pre portál Politico po tom, ako ho iránsky líder obvinil zo zodpovednosti za množstvo obetí, ktoré si v uplynulých troch týždňoch vyžiadali protivládne protesty.

V Iráne nastal čas poobzerať sa po novej vláde,“ povedal Trump pre Politico.

Trump v súvislosti so správami o tisíckach obetí protestov opakovane pohroziť vojenskou intervenciou v Iráne. V utorok vyzval Iráncov, aby pokračovali v protestoch a zmocnili sa štátnych inštitúcií; tiež im odkázal, že „pomoc je na ceste“.

Svoj tón zmiernil v piatok, keď hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levittová uviedla, že v Iráne bolo zastavených 800 popráv. Trump tvrdil, že ho uistili, že popravy a zabíjanie v protestmi zmietanom Iráne prestali.

Chameneí však v sobotu na platforme X zverejnil sériu príspevkov namierených proti Trumpovi, v ktorých ho obvinil zo zodpovednosti za násilnosti v Iráne.

Považujeme amerického prezidenta za vinného za obete a škody, ktoré spôsobil iránskemu ľudu,“ napísal Chameneí. V ďalšom príspevku uviedol, že Trump klamlivo charakterizoval skupiny násilníkov ako reprezentantov iránskeho ľudu.

Trump na tieto príspevky reagoval tvrdením, že Chameneí je ako líder krajiny je vinný z jej úplného zničenia a „využívania násilia na úrovni, aká tu ešte nebola“.

Aby Irán fungoval, jej vláda by sa mala zamerať na jej správne riadenie svojej ako to robí on v Spojených štátoch a nie na zabíjanie ľudí po tisícoch, aby si udržala kontrolu. „Vláda je o rešpekte, nie o strachu a smrti,“ konštatoval Trump.

Na záver odsúdil Chameneího a systém vládnutia v Iráne. „Tento muž je chorý, mal by konečne poriadne riadiť svoju krajinu a prestať zabíjať ľudí. Jeho krajina je kvôli zlej vláde najhorším miestom na život na svete,“ povedal americký prezident.

Protesty v Iráne sa začali 28. decembra 2025 a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesu kurzu iránskej meny rial a nárastom inflácie. Z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny. Po brutálnych zásahoch tamojších bezpečnostných zložiek tento týždeň postupne utíchli. Samotný Chameneí v sobotu prvýkrát verejne priznal, že počas protestov boli zabité tisíce ľudí.

Zdroj: Info.sk, TASR
