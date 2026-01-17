Európske krajiny odmietajú Trumpovu hrozbu clami v otázke Grónska
- DNES - 21:07
- Brusel/Paríž
Predstavitelia európskych krajín v sobotu odmietli vyhrážky amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedením ciel voči ôsmim európskym krajinám, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi.
Európska únia podľa Predsedu Európskej rady Antónia Costu na ne dôrazne odpovie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ich označil za neakceptovateľné, britský premiér Keir Starmer za „úplne scenstné“. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP, televíziu Sky News, denník Le Figaro a portál Politico.
Costa kritizoval Trumpovu taktiku ako hrozbu pre „prosperitu“ a povedal, že trhy treba otvárať a nie ich uzavrieť.
„Európska únia bude vždy a všade rozhodne brániť medzinárodné právo, počnúc samozrejme územím jej členských štátov,“ povedal Costa v paraguajskej metropole Asunción, kde v sobotu spolu so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou podpísal prelomovú obchodnú dohodu medzi EÚ a zoskupením juhoamerických štátov Mercosur. Dodal, že koordinuje spoločnú reakciu členských štátov EÚ v tejto otázke.
Ursula von der Leyenová v reakcii uviedla, že Trumpom avizované clá by podkopali transatlantické vzťahy. Zdôraznila, že „Európa zostane jednotná, koordinovaná a odhodlaná brániť svoju suverenitu.“
„Žiadne zastrašovanie ani hrozby nás neovplyvnia, ani na Ukrajine, ani v Grónsku, ani nikde inde na svete, keď budeme konfrontovaní s takýmito situáciami,“ napísal Macron v príspevku na platforme X. Hrozby clami sú podľa neho neprijateľné a v tomto kontexte nemajú miesto. „Ak sa potvrdia, Európania na ne zareagujú jednotne a koordinovane,“ konštatoval šéf Elyzejského paláca.
Macron ďalej uviedol, že Francúzsko je oddané suverenite a nezávislosti národov v Európe a inde vo svete a touto zásadou sa riadi pri svojich rozhodnutia. „Je to základom nášho záväzku voči Organizácii Spojených národov a jej Charte. Z tohto dôvodu budeme naďalej podporovať Ukrajinu. Vytvorili sme koalíciu ochotných pre zaistenie stabilného a trvalého mieru, aby sme bránili tieto zásady a našu bezpečnosť. Z tohto dôvodu sme sa tiež rozhodli pripojiť sa k cvičeniu, ktoré iniciovalo Dánsko v Grónsku. Za týmto rozhodnutím si stojíme. Je to aj preto, že je v stávke bezpečnosť Arktídy a hraníc Európy,“ uviedol Macron. Dodal, že v tomto duchu bude hovoriť s európskymi partnermi Francúzska.
Starmer v reakcii na Trumpovu hrozbu uviedol, že pozícia Londýna ku Grónsku je jasná – „je súčasťou Dánskeho kráľovstva a jeho budúcnosť je záležitosťou Grónčanov a Dánov“.
„Jasne sme povedali, že bezpečnosť Arktídy je dôležitá pre celé NATO a spojenci by mali spoločne urobiť viac pre vyrovnanie sa s hrozbou zo strany Ruska v rôznych častiach Arktídy,“ povedal Starmer.
Trumpov krok označil za „úplne scestný“ a uviedol, že o ňom bude hovoriť priamo vládou USA.
Švédsko sa podľa premiéra Ulfa Kristerssona nenechá zastrašiť hrozbami Donalda Trumpa uvalením ciel. „Nenecháme sa zastrašiť. Iba Dánsko a Grónsko rozhodujú o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú. Vždy budem brániť svoju krajinu a našich susedov-spojencov,“ uviedol Kristersson pre agentúru AFP.
Dánsky minister zahraničných vecí Lars Lökke Rasmussen uviedol, že Trumpov krok voči ôsmim európskym krajinám ho prekvapil.„Cieľom posilnenia vojenskej prítomnosti v Grónsku, o ktorom prezident hovorí, je práve zvýšenie bezpečnosti v Arktíde,“ konštatoval pre agentúru AFP Rasmussen, ktorý spolu s grónskou ministerkou zahraničných rokoval o Grónsku v stredu vo Washingtone s viceprezidentom USA J. D. Vanceom a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom.
Trump v sobotu v rozsiahlom príspevku na svojej platforme Truth Social oznámil, že na osem európskych krajín uvalí od 1. februára spočiatku desaťpercentné clá, ktoré sa od 1. júna zvýši na 25 percent, ak sa nevyrieši otázka získania Grónska Spojenými štátmi. Clo chce uvaliť na všetok tovar prichádzajúci do Spojených štátov z Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Veľkej Británie, Holandska a Fínska.
