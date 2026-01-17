Trump zavedie clá na európske krajiny, kým USA nezískajú Grónsko
Americký prezident Donald Trump oznámil clá na tovary ôsmich členov NATO, kým USA nedosiahnu dohodu o kúpe Grónska.
Tovar z ôsmich členských krajín NATO bude v USA čeliť postupne rastúcim clám "dovtedy, kým nebude uzavretá dohoda o úplnom a totálnom odkúpení Grónska“, uviedol v sobotu Trump.
Clá sa majú týkať Dánska, Nórska, Švédska, Francúzska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Holandska a Fínska. Podľa Trumpa začnú platiť 1. februára vo výške 10 %. Dodal, že 1. júna sa sadzba zvýši na 25 %.
V dvoch lavínach v Salzbursku zahynulo päť ľudí
Päť ľudí prišlo v sobotu popoludní o život pri páde dvoch lavín v regióne Pongau v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko.
Okamura odstránil zo svojej kancelárie v Poslaneckej snemovni vlajku EÚ
Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a šéf strany Sloboda a priama demokracia Tomio Okamura nechal v rámci úprav svojej kancelárie v Snemovni odstrániť vlajku Európskej únie.
Bieloruská opozičná líderka Cichanovská sa z Litvy presunie do Poľska
Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská a jej tím odcestujú z Litvy - kde sa zdržiavala v exile od masívneho zásahu bieloruského vedenia proti odporcom v roku 2020 - do susedného Poľska.
Tisícky ľudí protestovali v Kodani proti snahe Trumpa o obsadenie Grónska
Tisícky ľudí protestovali v sobotu v dánskej metropole Kodaň proti snahe amerického prezidenta Donalda Trumpa o získanie Grónska.