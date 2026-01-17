  • Články
V dvoch lavínach v Salzbursku zahynulo päť ľudí

Päť ľudí prišlo v sobotu popoludní o život pri páde dvoch lavín v regióne Pongau v rakúskej spolkovej krajine Salzbursko. Informovala o tom agentúra APA.

Prvá lavína sa uvoľnila v katastri obce Bad Hofgastein krátko popoludní v oblasti nazývanej Schmugglerscharte v nadmorskej výške približne 2200 metrov. Masy snehu tam strhli lyžiarku, ktorú sa už nepodarilo zachrániť. Jej manžel, ktorý sa v tom čase nachádzal neďaleko nej, nešťastie prežil bez ujmy.

Okolo 14.00 h strhla lavína v údolí Gasteinertal v oblasti Finsterkopf celkovo sedem horolezcov. Štyria z nich prišli o život, ďalší dvaja vyviazli so zraneniami rôznej závažnosti a jeden horolezec nehodu prežil bez zranení.

Napriek jasným a opakovaným varovaniam sa dnes opäť vyskytli početné lavíny – bohužiaľ so smrteľnými následkami. Táto tragédia bolestne ukazuje, aká vážna je súčasná lavínová situácia,“ uviedol v tlačovej správe Gerhard Kremser, vedúci horskej záchrannej služby v Pongau.

Okolo poludnia spustili vyznávači zimných športov v regióne Pongau ďalšie lavíny, a to v katastri obce v Hüttschlagu na vrchu Plattenkogel a pri obci Großarl na vrchu Frauenkogel. Pri týchto incidentoch nebol nikto zranený.

