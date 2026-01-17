  • Články
Elon Musk požaduje od OpenAI až 109,4 miliardy USD

  • DNES - 17:03
  • San José
Elon Musk požaduje od OpenAI až 109,4 miliardy USD

Miliardár Elon Musk požaduje od spoločnosti OpenAI, ktorá stojí za jazykovým modelom ChatGPT, až 109,4 miliardy USD (94,17 miliardy eur).

Musk tvrdí, že mu patria „neoprávnené zisky“, keďže patril k spoluzakladateľom firmy a na začiatku ju finančne podporil, ako vyplýva z dokumentov podaných v piatok (16. 1.) na kalifornskom súde.

Muskovi právnici sa odvolávajú na znalecký posudok, podľa ktorého podnikateľ poskytol OpenAI približne 38 miliónov USD, ako aj kľúčové kontakty a technické know-how, takže má nárok na podiel z aktuálnej hodnoty OpenAI.

Podľa súdneho podania Musk tvrdí, že OpenAI získala vďaka jeho príspevkom celkovo 65,5 miliardy až 109,4 miliardy USD, zatiaľ čo Microsoft mal získať 13,3 až 25,1 miliardy USD.

Musk vo svojej žalobe tvrdí, že OpenAI, ktorú spoluzaložil v roku 2015 ako neziskovú organizáciu, sa odklonila od pôvodného poslania zabezpečiť, aby výskum umelej inteligencie slúžil ľudstvu. Podľa neho dnes firma primárne sleduje záujmy Microsoftu.

OpenAI obvinenia odmieta a vo vyhlásení uviedla, že Musk „hrubo skresľuje“ fakty. Dodala, že ide už o jeho štvrtý pokus oživiť rovnaké nároky a že žaloby zapadajú do širšieho vzorca nátlaku, ktorého cieľom je brzdiť prácu OpenAI a podporiť Muskovo konkurenčné AI podnikanie xAI, založené v roku 2023.

(1 EUR = 1,1617 USD)

Zdroj: Info.sk, TASR
