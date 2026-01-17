Okamura odstránil zo svojej kancelárie v Poslaneckej snemovni vlajku EÚ
- DNES - 16:47
- Praha
Predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a šéf strany Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura nechal v rámci úprav svojej kancelárie v Snemovni odstrániť vlajku Európskej únie.
Oznámil to v krátkom videu uverejnenom v sobotu na sociálnych sieťach s tým, že išlo o relikt po jeho predchodkyni Markéte Pekarovej Adamovej.
„Tak som prišiel do svojej novej kancelárie v Snemovni. A pozerám sa, čo tu mám po pani Pekarovej Adamovej. Tak som si to tu upravil po svojom,“ povedal Okamura vo videu, na ktorom je vidieť, ako vlajku Európskej únie vymenil za druhú vlajku Českej republiky.
Okamura, dlhodobý kritik EÚ, sa stal šéfom Snemovne vlani 5. novembra. Ako jeden zo svojich prvých krokov nechal z priečelia sídla dolnej komory českého parlamentu odstrániť vlajku Ukrajiny, ktorá tam visela od začiatku invázie ruských síl vo februári 2022.
Opoziční poslanci z predchádzajúcej vládnucej koalície tento krok kritizovali a zo svojich kancelárií potom vyvesili hneď niekoľko ukrajinských vlajok. Ostatné vládnuce strany, hnutie ANO a Motoristi, Okamurov krok relativizovali.
Bieloruská opozičná líderka Cichanovská sa z Litvy presunie do Poľska
Líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská a jej tím odcestujú z Litvy - kde sa zdržiavala v exile od masívneho zásahu bieloruského vedenia proti odporcom v roku 2020 - do susedného Poľska.
Tisícky ľudí protestovali v Kodani proti snahe Trumpa o obsadenie Grónska
Tisícky ľudí protestovali v sobotu v dánskej metropole Kodaň proti snahe amerického prezidenta Donalda Trumpa o získanie Grónska.
Syna čečenského lídra Kadyrova po nehode údajne hospitalizovali vo vážnom stave
Osemnásťročný syn Moskvou podporovaného čečenského lídra Ramzana Kadyrova - Adam Kadyrov - je údajne vo vážnom stave v nemocnici po dopravnej nehode, ku ktorej došlo v piatok v čečenskej metropole Groznyj.
Petr Fiala na kongrese ODS vylúčil kandidatúru na prezidenta a podporil Pavla
Český expremiér a končiaci predseda opozičnej ODS Petr Fiala v prejave na 32. kongrese strany označil občianskych demokratov za najlepšiu a najúspešnejšiu politickú stranu v krajine.