Tisícky ľudí protestovali v Kodani proti snahe Trumpa o obsadenie Grónska

Tisícky ľudí protestovali v sobotu v dánskej metropole Kodaň proti snahe amerického prezidenta Donalda Trumpa o získanie Grónska. Tento arktický ostrov je autonómnym územím Dánska, informuje agentúra AFP.

Protest sa konal po Trumpovom piatkovom varovaní, že „môže zaviesť clá“ pre krajiny, ktoré sa postavia proti jeho plánom na prevzatie Grónska, bohatého na nerasty.

Protest sa uskutočnil súbežne s návštevou delegácie Kongresu USA v Kodani, ktorá bola zložená z oboch strán tamojšieho politického spektra.

Demonštranti mávali vlajkami Dánska a Grónska pred kodanskou radnicou a skandovali „Kalaallit Nunaat!“ – čo je názov tohto rozsiahleho arktického ostrova v grónčine.

Tisíce ľudí na sociálnych sieťach uviedli, že sa zúčastnia na pochodoch a zhromaždeniach organizovaných grónskymi združeniami v Kodani, ako aj v mestách Aarhus, Aalborg, Odense a v grónskom hlavnom meste Nuuk.

Cieľom je vyslať jasné a jednotné posolstvo rešpektu ku grónskej demokracii a k základným ľudským právam,“ uviedlo na svojej webovej stránke združenie Uagut, ktoré zastupuje Grónčanov v Dánsku.

Organizátori uviedli, že v grónskom hlavnom meste Nuuk sa o 16:00 h bude konať sesterská demonštrácia na protest proti „nezákonným plánom USA na prevzatie kontroly nad Grónskom“. Demonštranti plánujú pochodovať k americkému konzulátu s grónskymi vlajkami.

Trump dlhodobo tvrdí, že Grónsko má zásadný význam pre bezpečnosť Spojených štátov a nevylúčil ani použitie sily na jeho získanie. Európske krajiny tento týždeň na žiadosť Dánska vyslali na najväčší ostrov sveta menší počet vojakov.

Zdroj: Info.sk, TASR
