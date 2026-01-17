Hnutie Slovensko kritizuje dohodu s USA k jadrovej energetike,obáva sa zadlženia
- DNES - 13:08
- Bratislava
Opozičné Hnutie Slovensko kritizuje dohodu medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky.
V súvislosti so zámerom výstavby nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach sa obáva zadlženia SR. Vyplýva to z vyjadrenia lídra hnutia Igora Matoviča na sobotňajšej tlačovej konferencii.
„Predstavte si, že by som si ja ako premiér dovolil sám rozhodnúť o tom, že z peňazí nás všetkých zaplatíme výstavbu atómového bloku bez akejkoľvek súťaže za 15 miliárd eur. A buďme úprimní - nebude to 15, ale násobne viac,“ skonštatoval Matovič.
Obáva sa toho, že náklady na nový jadrový blok môžu pre zmluvnú cenu, tradičné predraženia pri výstavbe, úroky a rizikové prirážky narásť na 50 miliárd eur. „Jedna fotka premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, po ktorej tak zúfalo túži, vyjde Slovensko na 50 miliárd eur a na zadlženie krajiny na celé generácie,“ podotkol.
Matovič si myslí, že Slovensko novú jadrovú elektráreň nepotrebuje. Upozornil na to, že SR bude po spustení štvrtého bloku v Mochovciach jedným z lídrov v jadrovej energetike a už dnes vyváža približne 20 percent vyrobenej elektriny. „Teda je energeticky sebestačná,“ argumentoval.
Minister energetiky USA Christopher A. Wright a slovenský premiér Fico podpísali v piatok (16. 1.) medzivládnu dohodu o rozšírení spolupráce v oblasti civilného jadrového programu Slovenska. Fico mieni, že Slovensko bude vďaka dohode s USA patriť medzi výnimočné krajiny. Dohoda podľa neho otvára dvere na rokovania o dodávkach americkej jadrovej technológie na Slovensko s cieľom postaviť a dať do prevádzky v rokoch 2040 - 2041 úplne nový jadrový zdroj o výkone 1200 megawattov na území súčasnej atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.
