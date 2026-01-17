  • Články
Syna čečenského lídra Kadyrova po nehode údajne hospitalizovali vo vážnom stave

  • DNES - 13:06
  • Groznyj/Moskva
Syna čečenského lídra Kadyrova po nehode údajne hospitalizovali vo vážnom stave

Osemnásťročný syn Moskvou podporovaného čečenského lídra Ramzana Kadyrova - Adam Kadyrov - je údajne vo vážnom stave v nemocnici po dopravnej nehode, ku ktorej došlo v piatok v čečenskej metropole Groznyj. TASR o tom infomruje podľa správy stanice Rádio Slobodná Európa/Rádio sloboda (RFE/RL).

Severokaukazská služba RFE/RL s odvolaním sa na nemenované zdroje spresnila, že po nehode zo 16. januára je Adam Kadyrov na jednotke intenzívnej starostlivosti v najväčšej čečenskej nemocnici v Groznom, pričom v súvislosti s jeho hospitalizáciou uzavreli aj cesty v okolí tohto zdravotníckeho zariadenia.

Je údajne na jednotke intenzívnej starostlivosti a v bezvedomí. Presne nevieme, čo sa deje s Kadyrovovým synom,“ uviedol jeden zo zdrojov v Groznom.

K nehode podľa zdrojov došlo tak, že vozidlá v kolóne s Adamom Kadyrovom vo vysokej rýchlosti narazili na ceste na prekážku a začali brzdiť, dôsledkom čoho došlo ku kolíziám. Podobne sa pre RFE/RL vyjadril aj druhý zdroj z prostredia čečenskej diaspóry, ako aj čečenské opozičné hnutie NIYSO.

Podľa ďalších zdrojov neskôr syn Kadyrova nadobudol vedomie a lietadlom ho plánovali presunúť na liečenie do Moskvy.

Podľa hnutia NIYSO si nehoda vyžiadala množstvo zranených, pozornosť sa však upierala predovšetkým na Adama Kadyrova.

RFE/RL pripomína, že presné informácie o jeho stave neboli bezprostredne k dispozícii.

Adam Kadyrov získal počas uplynulých rokov značnú pozornosť, čo je do značnej miery výsledkom spravodajstva štátnych médií v Čečensku, kde je vykresľovaný ako statočný mladík, ktorý bojoval v ruskej vojne proti Ukrajine a vynikal v športových a vojenských súťažiach, uvádza stanica.

Prudko sa „preslávil“ najmä po zverejnení videa na internete, na ktorom vtedy 15-ročný Adam Kadyrov bije ruského politického väzňa Nikitu Žuraveľa, ktorý bol obvinený zo spálenia Koránu a zadržaný, dodáva RFE/RL.

Po incidente bol Kadyrov mladší zasypaný vyznamenaniami vrátane titulu Hrdina Čečenskej republiky, najvyššieho vyznamenania krajiny, a získal ďalšie uznania z viacerých ruských oblastí. Žuraveľ sa pred čečenský súd postaví v priebehu februára.

Ramzan Kadyrov v uplynulých rokoch dosadil niekoľko svojich detí na vysoké pozície v čečenskej vláde. V apríli 2025 vymenoval syna Adam za tajomníka tamojšej Bezpečnostnej rady, čo vyvolalo špekulácie o tom, že by ho Kadyrov mohol pripravovať ako svojho potenciálneho nástupcu. Čiastočne to podnietili aj fámy o údajnom zlom zdravotnom stave čečenského vodcu, ktoré však Ramzan Kadyrov odmieta.

Zdroj: Info.sk, TASR
