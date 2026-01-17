Muž sa stratil v banskej štôlni na Spiši, našli ho živého a zdravého
Muža, ktorý sa stratil v banskej štôlni v katastri obce Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves, sa podarilo nájsť živého a zdravého.
Oznámenie, že muž z Handlovej sa nevrátil domov po tom, ako sa vybral preskúmať jednu z banských štôlní, prijali policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru (OO PZ) Nálepkovo v nočných hodinách. Informovala o tom v sobotu košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Keďže existovalo dôvodné podozrenie na ohrozenie jeho života a zdravia, hliadka okamžite začala preverovať okolie. Našla zaparkované vozidlo a stopy v snehu, ktoré viedli priamo do štôlne,“ uviedla polícia. Policajti sa spolu s miestnym znalcom podzemia pustili do náročného pátrania v neprehľadných a nebezpečných chodbách.
„Po približne dvoch kilometroch chôdze v tme začuli zvuk a následne aj volanie o pomoc. Muž bol nájdený dezorientovaný a vyčerpaný, našťastie však bez zranení,“ priblížila polícia. Po vyvedení zo štôlne muža skontrolovali. Lekársku pomoc odmietol a telefonicky upokojil svoju manželku.
„Ďakujeme policajtom OO PZ Nálepkovo, miestnemu znalcovi terénu a dobrovoľným hasičom z dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Hnilčík a DHZ Nálepkovo za profesionálnu spoluprácu,“ dodala polícia.
